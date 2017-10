Regjeringen vil neste år ha en mindre vekst i bruken av oljeinntekter enn de siste årene. Likevel budsjetterer de med litt høyere økonomisk vekst, noen flere jobber og lavere ledighet.

Statsminister Erna Solberg har lenge uttrykt at det er slutt på tidene hvor budsjettene handler om å fordele veksten i oljeinntektene.

– For å trygge velferden må vi skape flere lønnsomme arbeidsplasser og få bedre kvalitet ut av hver skattekrone vi bruker, skriver finansminister Siv Jensen, i en av pressmeldingen om statsbudsjettet for neste år.

I dette arbeidet har regjeringen god hjelp av en positiv utvikling i de internasjonale konjunkturene. Her hjemme har det bidratt til at den økonomiske veksten er justert opp med 0,4 prosentenheter til 2,0 prosent, sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for i år.

Tror på oljevekst

Etter flere år med sterke fall i oljeinvesteringene budsjetterer regjeringen med en vekst i disse investeringene på 2,2 prosent neste år. Det er godt nytt for Vestlandet.

Regjeringen venter videre at nedgangen i sysselsettingsandelen har stanset opp, og at ledigheten vil gå videre ned.

Bruken av oljeinntekter er anslått til 2,9 prosent av kapitalen i Oljefondet. Det er litt lavere enn den såkalte handlingsregelen gir anledning til på 3,0 prosent.

Av konkrete forslag på ulike områder foreslår regjeringen blant annet følgende overfor Stortinget:

Lavere skatter

Redusere selskaps- og personskatten fra 24 til 23 prosent.

Justere den progressive trinnskatten, slik at de fleste får lavere skatt på sist tjente krone.

Øke rabatten for verdisetting av aksjer og driftsmidler i formuesskatten.

Redusere kommunenes anledning til å øke eiendomsskatten med maksimalt en promille i året.

Høyere skatter

Å avvikle skatteklasse 2, som brukes av ektepar hvor den ene parten har lav inntekt.

Øke den lave satsen på moms fra 10 til 12 prosent.

Avvikle fordelen for elbiler i firmabeskatningen og innføre en viss engangsavgift på de tyngste elbilene, som de største Tesla-bilene.

Differensiere engangsavgiften for ladbare hybridbiler etter elektrisk rekkevidde.

Bedre kunnskap

1,5 milliarder til videreutdanning av lærere.

40 millioner til yrkesfagene blant annet til å innføre en lektor 2-ordning for disse fagene.

Penger til over 600 faskolgeplasser og opptrapping av 500 IKT-studieplasser.

Øke studiestøtten for heltidsstudenter med en kvart måned.

Veier og jernbane

Å øke bevilgningene i Nasjonal transportplan med tre milliarder til 61 milliarder nedste år.

Bruke 23,1 milliarder på jernbaneformål.

Øke tilskuddet til kollektivprosjekter i de største byene.

Andre forslag