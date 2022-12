Sentralbanken varsler ny heving i første kvartal neste år

Norges Bank ser en rentetopp på 3 prosent.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache legger torsdag frem årets siste rentebeslutning sammen med rentebanen fremover.

Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent, det høyeste siden 2009.

– Prognosene for norsk økonomi er mer usikre enn normalt, men går det som vi nå tror, vil styringsrenten ligge rundt 3 prosent neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i pressemeldingen.

Sentralbanken venter at renten skal videre opp i løpet av de første månedene i 2023.

Sentralbanken understreker at det videre forløpet for renten vil samtidig avhenge av den økonomiske utviklingen.

Dersom presset i økonomien vedvarer, og det blir utsikter til at inflasjonen holder seg høy lenger enn sentralbanken nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente.

Og hvis inflasjonen avtar raskere eller arbeidsledigheten blir høyere enn ventet, kan renten bli lavere enn anslått, ifølge sentralbanken.

Fra andre halvår i 2024 anslås renten å avta gradvis.

Mot slutten av prognoseperioden anslås styringsrenten å være om lag 2,4 prosent, som er litt lavere enn anslaget fra september.

Norges Bank legger til grunn at inflasjonen anslås å avta og «nærme seg målet på noe sikt». Samtidig venter sentralbanken at kapasitetsutnyttingen kapasitetsutnyttingenKapasitetsutnyttingen, eller produksjonsgapet, uttrykker hvor mye av de samlede ressursene i økonomien som er i bruk. Produksjonsgapet er definert som forskjellen mellom den faktiske produksjonen (BNP) og produksjonspotensialet i økonomien. faller under et normalt nivå i løpet av andre halvår neste år og deretter holder seg på det nivået de nærmeste årene.

Høyeste nivå siden 2009

Styringsrenten settes opp 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Det er det høyeste på 13 år.

På forhånd ventet alle de 15 økonomene i en Bloomberg-undersøkelse at renten ville heves med 0,25 prosentpoeng.

Norges Bank begynte renteoppgangen fra rekordlave null prosent etter pandemien i fjor høst, og økte tempoet betraktelig fra sommeren i år med flere såkalte doble hevinger på 0,50 prosentpoeng. På det siste møtet i november ble renten imidlertid bare hevet med et kvart prosentpoeng, som er mer normalt.

Dette er Norges Bank Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken, som kan kalles bankenes bank.

Sentralbanken har ansvaret for å sette styringsrenten. Det er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og som bidrar til å styre rentene på lån til både folk og bedrifter.

Selve rentesettingen er bundet av målene i sentralbankloven , som bestemmer at renten skal settes for å sikre lav og stabil inflasjon på nær 2 prosent over tid. I tillegg skal pengepolitikken bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året, men kan også i ekstraordinære tilfeller, som under coronakrisen, bli endret utenom de fastsatte møtene.

Sentralbanken skal ifølge loven være uavhengig. Regjeringen kan fatte vedtak om målene for sentralbankvirksomheten, men kan ikke gi direkte instrukser om virksomheten, unntatt i ekstraordinære situasjoner.

Innstrammingen skjer for å dempe prisveksten. Den ligger fortsatt skyhøyt over målet på to prosent, selv om den har dempet seg i det siste. Inflasjonen lå på 6,5 prosent i november.

Renteoppgangen har allerede hatt en klar effekt på boligprisene, som har falt 6,5 prosent de siste tre månedene.

Både SSB og NHO venter nå et betydelig boligprisfall det kommende året, samtidig som de anslår vekstbrems for økonomien.