Medier: Musk har overtatt Twitter – toppsjefen går av

Milliardæren Elon Musk skal natt til fredag ha overtatt eierskapet i Twitter. Nå forsvinner flere fra ledergruppen, ifølge internasjonale medier.

(E24) Det er foreløpig ikke bekreftet at handelen er gjennomført. En rekke internasjonale medier, blant dem Bloomberg, Wall Street Journal og Financial Times, får likevel dette opplyst fra kilder.

Twitter-sjef Parag Agrawal og finansdirektør Ned Segal er blant topplederne i selskapet som ikke blir med videre, opplyser kilder til mediene.

De to skal ha fått sparken, opplyser kilder til blant andre Wall Street Journal og New York Times. Bloomberg melder på sin side at Agrawal ikke planlegger å bli med videre, skriver E24.

Twitter har foreløpig ikke kommentert om handelen faktisk er gjennomført.

Det har på forhånd vært ventet at det vil bli gjort endringer i selskapet når Musk nå overtar eierskapet. Han har tidligere uttrykt at han ikke har tillit til ledelsen, ifølge Bloomberg.

Torsdag formiddag ble det kjent at Twitter-aksjen er suspendert fra handel fra og med fredag, ifølge Reuters, som henviste til New York Stock Exchange.

– Gjorde det for menneskeheten

I en Twitter-melding torsdag skrev Musk om hva han ønsker å oppnå med oppkjøpet.

Skal man tro Musk har han kun altruistiske motiver for handelen. I meldingen, som er adressert til annonsører, hevder han at penger ikke er årsaken til kjøpet.

– Årsaken til at jeg kjøpte Twitter er fordi det er viktig for sivilisasjonens fremtid å ha et felles digitalt torg, hvor et bredt spekter meninger kan debatteres på en sunn måte, uten at man tyr til vold, skriver Musk.

Han uttrykker en bekymring for at sosiale medier er i ferd med å brytes opp i ekkokamre på ytre høyre og ytre venstre fløy i det politiske landskapet, og at dette vil splitte samfunnet.

Han peker videre på tradisjonelle medier, og mener klikkjag har fremprovosert denne polariseringen. Han mener denne forretningsmodellen har ødelagt for dialog.

– Det er derfor jeg har kjøpt Twitter. Jeg gjorde det ikke fordi det kommer til å være lett. Jeg gjorde det ikke for pengene. Jeg gjorde det for å hjelpe menneskeheten, som jeg elsker. Jeg gjorde det med ydmykhet, skriver gründeren.

Han erkjenner videre at det kan hende han mislykkes i sitt forsøk på å redde det digitale ordskiftet.

Vil ikke åpne for alt

Kritikerne av Musks oppkjøp av Twitter har fryktet at han vil åpne plattformen for alt, og at enhver ytring nå skal aksepteres på plattformen.

Musk har ved flere anledninger kritisert sosiale medieplattformer for å utestenge brukere, blant annet mente han Twitter «sensurerte ytringsfriheten» da de utestengte Donald Trump. Han vil likevel ikke åpne demningen helt, hevder han i innlegget.

– Twitter kan ikke være en fristed, hvor alt kan bli ytret uten konsekvens. I tillegg til at man må følge lands lover, må plattformen være varm og gjestfri for alle, skriver han.

Når det kommer til inntektsmodell, kan det se ut som Musk ønsker å videreutvikle Twitters annonsemodell.

– Jeg mener at annonsering kan begeistre, underholde, og informere deg, om man gjør det riktig. Det kan vise deg en service, et produkt eller en behandling du ikke visste du trengte. Om dette skal funke, må Twitter-brukere bli vist innhold som er relevant, skriver han.

Han avslutter meldingen med å oppfordre annonsører til å bli med og «bygge noe ekstraordinært sammen».