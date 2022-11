Varsler grundigere sjekk før boligbytte

(E24:) Bankene ser nå nøyere på kunder som ønsker mellomfinansiering.

Rentene skal videre opp og det tar allerede i snitt en måned å få solgt boliger i Norge. Det kan få konsekvenser for dem som trenger mellomfinansiering.

– Vi ser nå at dialogen må være enda tettere, og at vi må utvide rekkevidden av det vi ser på med hensyn til realkausjonister og medlåntagere, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Andre Schmidt i Danske Bank til E24.

I september tok det i gjennomsnitt 29 dager å få solgt en bolig i Norge, ifølge Eiendom Norges siste tall.

Boligselgere som har kjøpt et nytt hjem og vil selge sitt forrige, må ofte benytte seg av såkalt mellomfinansiering, altså at man har lån på to boliger.

Det kan bli vanskeligere fremover.

Selv om det ifølge Schmidt er litt tidlig å si om flere blir sittende med to boliger i en lengre periode nå enn Danske Bank har sett før, så er det ingen tvil om at usikkerheten har økt, forteller han.

– Det fører blant annet til at vi ser at vi må ha ennå tettere dialog med kundene knyttet til deres økonomi, for å forstå hvilken økonomisk situasjon de står i, sier Schmidt.

Finansieringsbevis sjekkes nøyere

– Samtidig er det ikke lenger sånn at finansbevis som var gyldige for tre-fire måneder siden, nå enkelt kan fornyes i banken.

Stigende utgifter, inflasjon, strømpriser og rentehevinger gjør at bankene er nødt til å vurdere finansbevisene grundigere og oftere enn man kanskje så for en liten stund siden.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Andre Schmidt i Danske Bank.

– En annen bieffekt er at vi nå i større grad må gå i dialog med realkausjonister og medlåntagere. Når den som har fått hjelp av en kausjonist til et boligkjøp får en økonomisk situasjon som innenfor kort periode har endret seg betraktelig, så plikter vi som bank å se til at de som har hjulpet til med lånet er klar over at det kan få konsekvenser for dem.

– Det vi ser nå er at dialogen må være enda tettere, og at vi må utvide rekkevidden av det vi ser på med hensyn til realkausjonister og medlåntagere.

Les også 2021: Advarer mot å selge bolig før du kjøper ny: – Mange kjøper en «halvveis» bolig

Huseierne: Viktig å time

Kommunikasjonssjef Carsten Pihl i forbrukerorganisasjonen Huseierne er klar på at mellomfinansiering er noe man bør bli fort ferdig med.

– Det aller viktigste, og det viser seg nå, er å ha mellomfinansiering i kortest mulig tid, sier han.

– Så er akkurat det vanskelig nå, rett og slett fordi det kan være at boligene blir liggende lenge. Men med litt god planlegging klarer man å få minimert tiden, for mellomfinansiering er ganske dyrt, og med høyere renter blir det enda dyrere. Man bør time boligsalg og kjøp på best mulig måte, sier han.

Kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseiernes Landsforbund.

Pihl minner om at man bør ha rigget seg helt klar til salg før man kjøper noe, slik at overtagelsen, som ofte er innen tre måneder, går så mykt som mulig.

– Da er det viktig at man slipper å bruke ekstra tid på malingsstrøk og rydding og så videre. Det er for så vidt et råd som gjelder uansett, men det forsterkes fordi mellomfinansieringen er dyrere og markedet er tregere å selge i.

– Én ting er kostnaden, noe annet er den psykologiske effekten av å ha to boliglån, og kanskje være usikker på om du får solgt eller ikke, sier han.

Tall fra Nordea for de siste par-tre årene viser at andelen mellomfinansieringslån har vært relativt stabil de siste to årene, men at den var høyere i 2020 og 2019 (se faktaboks).

Nordeas andel mellomfinansieringslån siste år September 2022: 0,59 prosent av alle lån er mellomfinansieringslån

Mars 2022: 0,49 prosent av alle lån er mellomfinansieringslån

September 2021: 0,59 prosent av alle lån er mellomfinansieringslån

Mars 2021: 0,49 prosent av alle lån er mellomfinansieringslån

September 2020: 0,69 prosent av alle lån er mellomfinansieringslån

Mars 2020: 0,81 prosent av alle lån er mellomfinansieringslån

September 2019: 0,91 prosent av alle lån er mellomfinansieringslån

Hos DNB er det så langt ikke merket noen forskjell. Banken har fått spørsmål om de strammer inn på betingelsene når det gjelder mellomfinansiering.

– Hvor mange kunder som har mellomfinansiering endres normalt både opp og ned. Vi ser ingen uvanlige bevegelser nå sammenlignet med tidligere år, skriver en talsperson for DNB i en e-post.