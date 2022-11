Fem personer tiltalt etter hotellkonkurs

(E24) Det er reist tiltale mot fem personer for bla grov utroskap, grovt skattesvik, grovt bedrageri og grovt heleri.

MARIBEL-HOTELL: First Hotel Grims Grenka var eid av Maribel.

Økokrim har avsluttet sin etterforskning med utgangspunkt i konkursen etter hotellkonsernet Maribel AS.

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Og særlig alvorlig er det hvis man urettmessig tapper økonomien i et selskap som er i en sårbar økonomisk situasjon, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i en pressemelding.

Økokrim konkluderer med at det har blitt inngått fiktive avtaler for å dekker over den økonomiske utroskapen, skriver NTB.

Maribel sto for driften av rundt 50 hotell under merkenavnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

Uenig i tiltalen

De fem personene har hver sin forsvarer. E24 har så langt fått tak i tre av dem.

Alle forteller at deres klient er uenig i tiltalen.

– [Klienten] bestrider tiltalen på det sterkeste. Han la til grunn at de to avtalene som tiltalen gjelder var reelle. Han deltok ikke i avtaleforhandlingene, men han satte opp avtaleteksten basert på det partene var kommet til enighet om. Og han la til grunn intensjonen ved avtalene var å styrke selskapenes likviditetsmessige stilling og ikke å svekke den, sier advokat Christian B. Hjort i advokatfirmaet Hjort.

Advokat Thomas Skjelbred i Elden advokatfirma representerer en annen tiltalt.

– [Klienten] er uenig og skuffet over at det er tatt ut tiltale. Han mener at avtalene det er tatt ut tiltale for er på et reelt og fornuftig forretningsmessig grunnlag.

Advokat Mats Stenmark i Fend advokatfirma skriver i en SMS at hans klient bestrider at han har gjort noe straffbart.

– Virksomhetene var i prosessene tiltalen gjelder bistått av profesjonelle og velrenommerte rådgivere. [Klienten] har aldri hatt noen grunn til å betvile lovligheten av avtalene som ble inngått, og transaksjonene som ble gjennomført, skriver han.