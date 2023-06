Norwegian og Strawberry går sammen om bonusselskap

Flere parter vil bli invitert til å slutte seg til partnerskapet, som skal etablere en felles «valuta» for fordelsprogrammer.

– Det vi lager kommer til å forandre hele markedet som handler om lojalitetsprodukter, sier Petter Stordalen, grunnlegger av Strawberry, på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Selskapene skal etablere et frittstående selskap som vil gi merverdi til medlemmene i selskapenes eksisterende lojalitetsprogram.

Det skriver Norwegian i en børsmelding tirsdag morgen.

De to selskapene etablerer en felles «valuta» for fordelsprogrammer. Det fungerer slik at kunden som tjener opp bonuspoeng hos Strawberry kan bruke disse hos Norwegian og vice versa - og vil erstatte poengsystemer som benyttes av forskjellige fordelsprogrammer i dag.

Stordalen mener det ofte er et kaos for hvordan man skal tjene opp poeng og bruke dem. Han viser til at de to selskapene nå lager ett system og én felles fordelsvaluta.

– Dette er arven etter Bjørn Kjos.

Stordalen sier Kjos turte å utfordre «hele markedet».

– Nå gjør vi det igjen, på en helt ny måte, sier Stordalen.

– Kanskje den viktigste «dealen» i livet mitt

Avtalen ble signert sent i går kveld.

– Da visste jeg at det jeg er med på nå er kanskje den viktigste «dealen» i livet mitt. Den er hvertfall den morsomste, sier Stordalen.

Norwegian og Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels) vil ha lik eierandel i selskapet. Flere parter vil også bli invitert til å slutte seg til partnersskapet. Dette for å ytterligere øke attraktiviteten for selskapets kunder.

– Jeg er svært fornøyd med at vi fant sammen med Strawberry, og at vi sammen kan skape noe som vil gi enda flere kunder et større tilbud av tjenester og mer valgfrihet. Vi ønsker også å invitere andre fordelsprogrammer inn i dette samarbeidet, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen.

Endelig gjennomføring av prosessen ventes å finne sted i fjerde kvartal 2023.

– I praksis betyr det at alle i Norden vil få enda bedre og flere muligheter til å tjene og benytte oppsparte fordelspoeng. Vi gleder oss til å starte reisen sammen med Norwegian, sier Stordalen.

Vil tilby komplette pakkeløsninger

I andre halvdel av mai byttet Stordalen navn på Nordic Choice Hotels til en prislapp på nærmere én milliard kroner. Bakgrunnen for navnebytte var blant annet at Stordalen vil knytte sammen reiselivsbransjen.

– Vi skal gjøre noe som ingen i reiselivsbransjen har gjort. Vi skal knytte sammen alt fra Ving til Hurtigruten, til restaurantene, hotellene og spaene, sa Petter Stordalen til E24, som har eierandeler i begge de to nevnte reiseselskapene.

Stordalen forklarte videre at målet er komplette pakkeløsninger, hvor Strawberry kan tilby for eksempel reise, hotell, restaurantbesøk og konserter i ett.

I mai var Strawberry i prosess med å signere en alliansekontrakt med hotellkjeden Preferred Hotels, slik at kundene kan bruke poenger på kryss og tvers.