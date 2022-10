Aasland åpner vindkraftverk og frir til kommuner: – Mer av verdiene blir igjen

(E24) Det er første gang på tre år at en olje- og energiminister deltar på åpningen av et vindkraftverk. – Nå merker vi et stemningsskifte, sier Robert Kippe i norsk vindkraftforening Norwea.

Olje- og energiminister Terje Aasland deltok på åpningen av Lutelandet vindkraftverk i Fjaler kommune i Vestland fylke. Anlegget er eid av Sogn og Fjordane Energi.

Sogn og Fjordane Energi har ventet ti år på dette.

Mandag åpnet de Lutelandet vindkraftverk på Korssundet i Fjaler kommune. Der møtte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) opp.

På spørsmål om hvilket signal statsråden ønsker å sende ved å delta på en slik åpning, svarer Aasland at vi trenger mer fornybar energi.

– Vi vet at kraftforbruket kommer til å øke. Lykkes vi med industrietableringer og nye næringer så trenger vi mer kraft, og da har Norge fantastiske muligheter og et stort vindkraftpotensial på land som jeg mener vi, med utgangspunkt i kommunenes egeninteresse, kan utvikle, sier Aasland til E24 etter besøket.

Les også Motstandere kaller det fuglekverner. Her sjekker de om det stemmer.

Robert Kippe i Norwea, en interesseorganisasjonen for vindkraft, mener åpningsbesøket sender svært gode signaler.

– Det er veldig bra at Norge har en olje- og energiminister som står opp for vindkraft, etter mange år hvor regjeringen og Stortinget har toet sine hender. Nå merker vi et stemningsskifte, sier han til E24.

Robert Kippe er prosjektleder og samfunnskontakt i Norwea.

Endring i motstand

Saksbehandlingen av nye vindkraftprosjekter har stått bom stille siden 2019. Det er mye motstand mot vindkraft. Kritikken har blant annet gått ut på manglende miljøhensyn, delvis lukkede prosesser og endringer underveis.

Nå ser det derimot ut til at vinden har snudd.

To nye undersøkelser fra Universitetet i Bergen og Cicero viser at nordmenn har blitt litt mer positive til vindkraft sammenliknet med i fjor.

– Man kan tenke seg at støtten har gått noe opp på grunn av høye priser på strøm og energikrisen som følge av Russlands krigføring, sier forsker Marianne Aasen i Cicero.

Marianne Aasen har bakgrunn i institusjonell økonomi, og har jobbet ved forskningssenteret Cicero siden 2006.

I april ba regjeringen NVE om å gjenoppta saksbehandlingen av konsesjoner for vindkraft på land.

Kippe i Norwea mener at motstanden har ført til fornuftige endringer i konsesjonssystemet.

De nye reglene skal blant annet: * Sørge for en mer åpen prosess som er forankret i kommunal planlegging. * Begrense mulighetene for endring etter at konsesjonene er gitt. * skattleggingen skal endres slik at vertskommunene får igjen mer for arealene som stilles til rådighet. * Det skal legges større vekt på miljø i konsesjonsbehandlingen. Kilde: NVE

Frir til kommuner med vindmuligheter

Aasland mener at kommuner med mulighet for å bygge vindkraft på en skånsom måte bør gripe muligheten. Selv kan han friste med mer skatteinntekter, dersom skatteendringene i statsbudsjettet går gjennom.

– Du sier at dere vil jobbe med å få kommuner til å stille med areal – hvordan foregår dette arbeidet konkret?

– Det er først kommunene som sitter på initiativet. Vi legger til rette for at mer av verdiene blir igjen i kommunene, og det er en motivasjonsfaktor, sier Aasland.

Vindkraftverket Lutelandet består av ni turbiner som til sammen skal produsere strøm til om lag 9000 husstander.

Ifølge statsråden er det stor interesse for vindkraftprosjekter i forbindelse med industriprosjekter, noe som er vesentlig for hvordan Norge skal nå klimamålene og samtidig satse på ny industri som batteri og hydrogen.

Et regnestykke fra E24 viser at omstilling i industrien og nye prosjekter vil legge beslag på mye kraft fremover.

Kan ta lang tid

Samtidig kan det ta lang tid før Norge får noen flere vindkraftverk.

Ifølge NVE tar det 6–7 år fra melding til konsesjon for et større vindkraftverk, så ny vindkraft vil trolig ikke komme før 2030, har Kommunal- og distriktsdepartementet opplyst til E24.

– Er du bekymret for dette? spør E24 Aasland.

– Jeg skulle gjerne hatt det veldig raskt og derfor har vi det som et viktig satsingsområde. Vi skal bygge ut ny kraft og nett fortere enn vi noen gang har gjort tidligere. Vi skal gjøre det vi kan for at industrien skal få gjøre det de trenger, sier Aasland.

NVE har flere ganger pekt på at landbasert vindkraft er den rimeligste energikilden Norge har mulighet til å bygge ut. Her fra et av Trønder Energis kraftverk i Åfjord kommune.

Vindkraftutbyggere øyner håp

Sist en olje- og energiminister deltok på åpningen av et vindkraftverk var i juni 2019. Da åpnet statsråd Kjell-Børge Freiberg (Frp) Ånstadblåheia vindpark på Sortland i Vesterålen.

Ifølge Norwea øyner nå flere vindkraftselskaper håp om å bygge ut vind på land, og ønsker å komme i dialog med kommuner.

– Det er fire–fem prosjekter som nå behandles hos NVE. Kommunene har ikke gitt sitt endelige ja, men det er en god start, sier Kippe.