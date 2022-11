Refser regjeringens lakseskatt: – Terningkast null

Salmar varsler massepermitteringer, og skylder på den foreslåtte lakseskatten. Opposisjonen på Stortinget feller en nådeløs dom over regjeringens forslag.

LAKSEREFS: Alfred Bjørlo (V) mener regjeringen har gått på en skatteblemme med grunnrenten på lakseoppdrett.

Laksegiganten sendte mandag ut en pressemelding der de varsler at de vil permittere 851 ansatte.

Salmar skylder på regjeringens nye forslag til en lakseskatt, og skriver at ordningen har «ødelagt markedet for langsiktige fastpriskontrakter».

Grunnrenteskatt på havbruk I slutten av september meldte regjeringen at den vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent. Det gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Dette skal gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren.

Ifølge regjeringen er formålet utformet slik at kun de største aktørene i oppdrettsnæringen skal betale denne skatten. Det er et bunnfradrag på mellom 4.000 og 5.000 tonn.

Ekstraskatt på oppdrett ble utredet tilbake i 2019 , og utvalget som så på det den gang foreslo å innføre grunnrenteskatt. Det ble ikke innført da.

Venstres Alfred Bjørlo sier han skulle ønske han var overrasket, men at han så dette komme.

– Dette er dessverre virkeligheten i oppdretts-Norge nå. Det er dramatisk. Jeg forstår ikke at regjeringen fortsatt velger å nærmest tvinge dette gjennom, sier Bjørlo.

Før helgen la Venstre frem sitt alternative statsbudsjett. Der ba de regjeringen avblåse det Bjørlo kaller den «vanvittige» ideen om å beregne grunnrenteskatt basert på en normpris som tar grunnlag i hva laks selges på børs den dagen.

Salmars økonomi I rapporten for tredje kvartal hadde Salmar det administrerende direktør Frode Arntsen kalte «solide» resultater.

Laksekjempen hadde et operasjonelt driftsresultat på 1,3 milliarder kroner – opp fra 748 millioner i tredje kvartal i fjor.

Salmar betalte 22 millioner kroner i utbytte til aksjonærer i tredje kvartal. Så langt i år har de betalt 2,5 milliarder. I 2021 betalte de totalt 2.4 milliarder i utbytte.

Øverst i regnskapet steg driftsinntektene til 4,9 milliarder kroner fra 4 milliarder, mens resultatet etter skatt falt til 669 millioner kroner fra 711 millioner.

– Dette er ikke noe de leker med i et politisk spill. De er avhenge av kvalifisert arbeidskraft. Det sitter langt inne for dem å sette i spill kvalifisert arbeidskraft.

– Dette er en bransje med svært god lønnsomhet, Salmar leverte nylig et svært sterkt kvartalsresultat. Kan de ikke bruke de pengene på å beholde folk i arbeid og samtidig betale skatt?

– Jeg oppfatter ikke at de er imot å betale mer skatt. Det kommer en økt produksjonsavgift neste år som nesten alle i Stortinget er enige i. Men problemet er denne vanvittige prosessen der man bare kjører inn en ordning uten å høre med næringen, sier Bjørlo.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med finansministeren og statsministeren, men de har ikke besvart våre henvendelser.

ALTERNATIV: Kjell Ingolf Ropstad og Krf vil legge frem et alternativ i sitt budsjett fredag.

Dårlig håndverk

Bjørlo får støtte fra opposisjonspartiene KrF og Frp.

Det er ikke enighet om hvor skattenivået skal treffe eller ligge, men det er bred enighet om at regjeringens håndtering av innføringen og forslaget er kritikkverdig.

– Jeg mener det er særdeles dårlig politisk håndverk fra regjeringen. Akkurat nå har det kommet massive permitteringsvarsler, og vi ser enorme investeringer i milliardklassen som er utsatt, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Fredag legger de frem sitt alternative budsjett. Der har de tre konkrete forslag til endringer i den foreslåtte lakseskatten:

Prisen for hva grunnrenten gjelder. At den nye skatten ikke innbefatter investeringer på land har gjort at investeringer på over 30 milliarder er blitt lagt på is. Dette må ivaretas bedre. Heve bunnfradraget, slik at det ikke rammer små, familieeide bedrifter.

– Dagens forslag med en normpris gjør det vanskelig for næringen å inngå fastprisavtaler for første kvartal. Når de må betale ut fra hva en premium råvarene går for på børs den dagen, skaper det uforutsigbarhet, og det kan resultere i at man betaler skatt på en pris på 75 kroner selv om man har inngått en fastpris på 50 kroner. det gjør det vanskelig å inngå avtaler for næringen, sier Ropstad.

– Det gjør at all verdiskapning er i fare.

FRYKTER OPPSIGELSER: Sivert Bjørnstad (Frp) mener regjeringen skaper usikkerhet med grunnrenteskatten.

– Massiv usikkerhet

Frps Sivert Bjørnstad mener regjeringen mangler grunnleggende kunnskap om hvordan havnæringen fungerer.

– Med dette grunnrenteforslaget så skaper man en massiv usikkerhet i markedet og for bedriftene, som igjen gjør at næringen ikke kan inngå lange avtaler med fastpris. Den type avtale er helt avgjørende for bransjens overlevelse, og når regjeringen gjør dette umulig å inngå, så risikerer man ikke bare permittering slik som hos Lerøy og Salmar, men i verste fall oppsigelser og nedskaleringer, sier Bjørnstad.

Bjørlo sier han hadde forventet at regjeringen kommuniserte bedre med næringen både før forslaget, og imens forslaget nå er på høring.

– Dette er terningkast null. Det er under enhver kritikk å ikke gå i seriøs dialog med bransjen. Det å bare sende ut meldinger og signaler, og oppføre seg som at de har rett i forslaget sitt, det holder ikke, sier Bjørlo.

Burde sendt ut på høring først

Lakseskatten er for øyeblikket på høring, men skal etter planen innføres fra januar 2023.

Ropstad reagerer spesielt på at regjeringen ikke sendte forslaget på høring før man kunngjorde at den ville gjelde fra neste år.

– Næringen kan skattlegges mer. Men det som utgangspunktet mitt er at det er utrolig at man kommer i en situasjon som denne. Med en normal høring kunne man kommet til et forlik i Stortinget. Dette rammer distriktene så hardt, og det er spesielt at dette kommer fra Senterpartiet, sier han.

Bjørnstad synes det er trist å høre om permitteringene.

– Slik Salmar konstaterer, så hviler ansvaret i stor grad hos regjeringen. Innføring av grunnrenteskatt gir store negative konsekvenser for drift, investeringer og ansettelser. Nå begynner vi dessverre å se de alvorlige konsekvensene av forslaget. Dette rammer helt vanlige arbeidsfolk, sier han.