Aibel får milliardkontrakt på Equinors nye Irpa-prosjekt i Norskehavet

Aibel får jobben med å knytte Irpa-feltet på Aasta Hansteen-plattformen i Norskehavet. Jobben er verdt mellom 1,5 milliarder og 2,5 milliarder kroner, ifølge selskapet.

Slik illustrerer Equinor Irpa-feltet i Norskehavet. Prosjektet til nær 15 milliarder kroner skal bygges ut på havbunnen og sende gassen videre til Aasta Hansteen-feltet. Nå får Aibel en milliardjobb for å klargjøre Aasta Hansteen.

Aibel skal gjøre modifikasjoner og klargjøringer av Aasta Hansteen-plattformen, som skal ta imot gassen Irpa-felt, ifølge en pressemelding tirsdag.

Kontrakten på Equinors nye Irpa-prosjekt i Norskehavet er verdt mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner.

– Tildelingen er en annerkjennelse til organisasjonen som har jobbet med forprosjektet. Samtidig bekrefter det Aibels ledende posisjon innen modifikasjoner av infrastruktur på norsk sokkel, sier Aibels konsernsjef Mads Andersen i pressemeldingen.

Kontrakten vil ifølge Aibel sysselsette 200 personer på det meste. De første aktivitetene offshore ventes å skje i februar 2023, og prosjektet ventes ferdigstilt i løpet av 2026.

Leverte utbyggingsplan

Equinor og partnerne leverte tirsdag utbyggingsplan for gassfeltet Irpa, som tidligere het Asterix. Partnerne venter å utvinne 20 milliarder kubikkmeter gass fra feltet, som har en investeringskostnad på 14,8 milliarder kroner. Det tilsvarer 124 millioner fat oljeekvivalenter.

Til sammenligning leverte Norge totalt 113 milliarder kubikkmeter gass til Europa i 2021 gjennom gassrørene som statlige Gassco driver.

Equinor og partnerne venter at Irpa-feltet skal begynne å produsere fra fjerde kvartal 2026, og det skal etter planen produsere frem til 2039.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har mottatt flere planer for utbygging og drift (PUD) de siste ukene, og det er ventet åtte PUD-er til før nyttår.

– Jeg blir vel kanskje en av de olje- og energiministrene som har mottatt flest PUD-er. Det er jeg glad for, for det trenger vi. Vi trenger å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sa Aasland under overrekkelsen.

Equinors konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser Geir Tungesvik (t.v.) overrekker utbyggingsplanen (PUD) for Irpa-feltet til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Gassfeltet skal kobles til eksisterende infrastruktur på Aasta Hansteen-plattformen.

Forlenger levetiden på Aasta Hansteen

Irpa-prosjektet bygges ut med installasjoner på havbunnen, og sender gassen videre til Aasta Hansteen-feltet for prosessering. Så sendes gassen gjennom gassrøret Polarled til Nyhamna og videre i rør til Europa.

Det vil bli ledig prosesskapasitet på Aasta Hansteen-plattformen etter hvert som produksjonen avtar. Utbyggingen av Irpa vil ifølge partnerne bidra til å forlenge levetiden på Aasta Hansteen med syv år.

Terje Aasland fikk i dag overrakt utbyggingsplanen fra Geir Tungesvik, Equinors konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser.

– Dette er en forlengelse av Aasta Hansteen, sikrer gass til Europa, og gir ikke minst ringvirkninger i landsdelen, sa Tungesvik.

Equinor er operatør for Irpa-feltet med et eierskap på 51 prosent. Partnerne er statlige Petoro med 20 prosent, Wintershall Dea med 20 prosent og Shell med 10 prosent.