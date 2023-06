Danske Bank-kunde: – Går ut over nattesøvnen

Håvard Ottesen (48) måtte ta opp ekstra stort boliglån. Nå frykter han at det blir mye dyrere.

GJELD TIL PIPEN: En multihandikappet sønn gjør at Håvard Ottesen har måttet låne mye penger for å tilpasse boligen.

Danske Bank vil forlate det norske privatmarkedet, og avtalen med Akademikerne Akademikerneen hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. ryker.

Trondheimsbaserte Håvard Ottesen er usikker på hva det betyr for renten på boliglånet.

Ottesen bor i en bolig tilpasset sin multihandikappede sønn. Derfor har familien måttet ta opp ekstra stort boliglån, med gjeld til pipen.

Han bandt i fjor renten på gunstige nivåer i fem og ti år, gjennom husstandens medlemskap i Akademikerne. Nå frykter han en mye høyere rente.

– I vår økonomi er vi såpass gjeldstynget at det går ut over nattesøvnen, sier Ottesen til E24.

Familien har mange millioner kroner i boliglån, opplyser Ottesen.

– Det er stor forskjell på å ha gjeld til den fastrenten vi har, og å skulle ut i markedet i dag, sier Ottesen.

Rentene har steget kraftig siden Ottesen tok opp boliglånet.

Skaper forvirring

Bakgrunnen for Ottesens usikkerhet er en klausul i låneavtalen. Der går det frem at vilkårene og betingelsene «gjelder så lenge avtalen mellom Akademikerne og Danske Bank løper (...)».

«I motsatt fall vil kreditten gå over til ordinære kundevilkår», står det i avtalen.

Det er uklart hva «ordinære kundevilkår» betyr i denne sammenheng.

Danske Bank har på sine nettsider opplyst at fastrenteavtaler løper som normalt.

«Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover», står det.

Kritisk

Ottesen mener svaret ikke er godt nok.

– I «en lang tid fremover» er en uklar beskrivelse når vi har så lang løpetid, mener Ottesen.

Ottesen har vært i kontakt med Danske Bank og Akademikerne, men er misfornøyd med svarene han har fått.

– Det har vært mangelfull kommunikasjon fra Akademikerne. De har ikke kjennskap til innholdet i avtalen de anbefaler for kundene sine, sier Ottesen.

Han har lagt ut et innlegg om saken på sosiale medier.

Tar forbehold

Einar Espolin Johnson, sjef for Akademikerne Pluss Akademikerne PlussJobber med å fremforhandle og følge opp medlemsfordeler - deriblant avtalen med Danske Bank. Er ikke en del av hovedorganisasjonen Akademikerne, men et eget selskap som eies av foreningene som bruker avtalene. , sier de har forståelse for at Danske Banks varsel om å gå ut av privatmarkedet, kan skape usikkerhet.

– Men vi mener at Ottesen og andre med fastrentelån ikke trenger å bekymre seg. En fastrenteavtale er en juridisk bindende avtale som ikke banken kan trekke seg ut av, sier Johnson.

Akademikernes avtale med Danske Bank er en samarbeidsavtale som gjør det mulig for medlemmer å få lavere priser enn om de ikke hadde vært medlem.

– Vi kan ikke se at banken har anledning til å komme ut av forpliktelsene i en fastrenteavtale som er inngått mellom banken og et enkeltindivid basert på vår fordelsavtale. Henvisningen i avtalen til ordinære kundevilkår, gjelder etter vår oppfatning ordinære kundevilkår for det fastrentelånet kunden har inngått, det vil si i verste fall uten medlemsfordelen, sier Johnson.

Selv om det er en «god» medlemsfordel, er et eventuelt bortfall av denne marginalt i forhold til bortfallet av den verdi en fastrenteavtale representerer i dagens marked, ifølge Johnson.

– Banken har uttalt at kundene ikke trenger å foreta seg noe, og at de kan forvente de samme tjenestene og produktene i lang tid fremover. Det må vi kunne legge til grunn, sier Johnson.

Viser til avtalen

Kommunikasjonsdirektør Øystein Andre Schmidt i Danske Bank sier banken kjenner på et stort ansvar overfor kundene og at de skal gjøre det de kan for å finne gode løsninger i overgangsperioden som ligger foran dem.

– På generelt grunnlag; når det gjelder fastrenteavtaler som kunder med medlemskap i Akademikerne har inngått med oss, vil disse løpe videre på uendrede vilkår, sier Schmidt.

Danske Bank er nå i en prosess som kan ende med salg av den norske privatvirksomheten.

– Vil disse avtalene løpe videre på uendrede vilkår også etter et eventuelt salg?

– En eventuell kjøper må selvfølgelig forholde seg til avtalen som er inngått med kunden.

– Kan Danske Bank garantere at fastrentekunder som Ottesen beholder nåværende rente etter et eventuelt salg?

– Som sagt og på generelt grunnlag; en eventuell kjøper må selvfølgelig forholde seg til avtalen som er inngått med kunden.

Danske Bank vil komme tilbake med mer informasjon til kundene når de har ytterlige å melde knyttet til prosessen rundt et mulig salg av personmarkedsdelen av banken, ifølge Schmidt.