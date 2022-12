Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om Follobanen

Det er fortsatt usikkert når milliardprosjektet Follobanen vil åpne igjen. Neste uke kaller samferdselsministeren Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn inn til hastemøte.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) krever svar.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ber Bane Nor komme på banen og svare på spørsmål om Follobane-krisen.

Før jul ba Nygård blant annet om en redegjørelse for hendelsesforløpet, om svar på om man hadde begynt å kjøre tog gjennom tunnelen for tidlig og hvorfor det tar så lang tid å gjenopprette trafikken.

– Det er ikke godt nok, sier Nygård til TV 2.

– Vi vil i løpet av første uken av januar ha et møte med Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. Der forventer vi at det kommer noen første svar på problemene med Follobanen. Videre har vi bedt om en større redegjørelse innen 16. januar, sier Nygård til E24 torsdag kveld.

Milliardprosjektet Blixtunnelen åpnet i midten av desember, stengt etter varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski stasjon 19. desember. Siden har prestisjeprosjektet vært stanset, og siste nytt er at togene ikke går på den nye banen før tidligst i februar.

– Vil få svar innen fristen

Kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Øystein Stavdal Paulsen, sier de vil holde seg til fristen.

– Departementet vil få svar på sine spørsmål innen fristen, sier Paulsen til E24.

Bane Nor opplyser at det gjennom julen har vært jobbet på spreng for å finne årsaken til problemene.

– Å stenge Follobanen kun få dager etter åpningen er noe av det verste som kunne skje, og utrolig kjedelig for alle som bruker jernbanen for å komme seg til og fra både jobb og andre aktiviteter, sa Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane Nor, til E24 tidligere torsdag.

Olav Skinnes (Sp) sier at problemene på Follobanen er tragiske.

Fylkesråd ber Bane Nor-ledelsen vurdere sine stillinger

Fylkesråd Olav Skinnes (Sp) i Viken sier at toppledelsen i Bane Nor må vurdere sine stillinger etter fiaskoåpningen av Follobanen.

– Det er tragisk og skulle ikke vært mulig etter at det er investert 36 milliarder kroner i prosjektet at banen må stenges eller egentlig aldri har blitt tatt i bruk etter åpningen i desember, sier Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken, i en kommentar til NTB.

– Det er så pinlig at Bane Nors toppledelse bør ta en seriøs egenevaluering og se på om det er noen som bør få seg en annen jobb, sier han.

Stavdal i Bane Nor sier at de ikke har noen kommentar til utspillene fra fylkesråd Skinnes.

– Fokuset vårt nå er å få Follobanen opp å stå igjen. Jeg har ikke noe mer å si, sier Stavdal til E24.

Venstres samferdselspolitiske talsperson, André Skjelstad, mener samferdselsministeren ikke tar ansvar for det som skjer.

Krever svar på Stortinget

Venstres samferdselspolitiske talsperson, André Skjelstad, kaller det hele en skandale. Han krever nå at samferdselsministeren må komme til Stortinget og svare.

– Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. Samtidig tar åpenbart ikke statsråden noe ansvar for det som skjer, sier Skjelstad.

Samferdselsminister Nygård må også komme med tydelige signaler om hva regjeringen gjør for å løse saken, krever Skjelstad.

– Det hjelper ikke gjemme seg bak byråkratiet eller hva forrige regjering har gjort og ikke, som statsråden har en vane for å gjøre. Dette skjer på Nygårds vakt, sier Venstre-politikeren.

Ber om at det settes ned granskningsutvalg umiddelbart

Frp i Nordre Follo kaller stengingen av Follobanen en katastrofe.

– Vi i Nordre Follo Frp er nærmest i sjokk og vantro over «havariet» til Follobanen. Når et prosjekt til 37 milliarder stopper opp et par dager etter det åpnet, trenger vi svar. De svarene Bane Nor gir er ikke gode nok, sier gruppeleder i Nordre Follo Frp, Tønnes Steenersen.

Han ber om at det settes ned et granskningsutvalg umiddelbart.

Kong Harald deltok på åpningen av Follobanen. Den nye 22 km dobbeltsporete ekspresslinjen mellom Oslo og Ski er tilrettelagt for halvert reisetid (fra 22 til om lag 11 minutter). Men bare få dager etter åpning ble den altså stengt.

Prislapp på 36,8 milliarder kroner

Follobanen består av Nordens lengste jernbanetunnel. Det omfattende prosjektet har vært gjennom flere utsettelser og budsjettsprekker, med en endelig prislapp på 36,8 milliarder kroner.

Togene begynte å kjøre på den nye strekningen 11. desember, mens den offisielt ble åpnet dagen etter. Allerede 20. desember måtte den stenges på grunn av en brann i et koblingshus på Ski stasjon. Lille julaften oppsto det en ny brann i det samme huset.

Etter planen skulle banen åpnes igjen 27. desember, men dette ble utsatt. Torsdag opplyser Bane Nor at Follobanen holdes stengt inntil videre, minst ut januar.

I mellomtiden vil togpassasjerene få et midlertidig togtilbud langs Østfoldbanen. Ifølge Bane Nor har de satt sammen et opplegg slik at de reisende skal få et mest mulig forutsigbart tilbud.

Den midlertidige rutetilbudet iverksettes fra 9. januar.