EU-retten har opprettholdt boten på 188 millioner kroner ilagt Marine Harvest. Ved en eventuell anke vil endelig dom komme i 2018.

I 2014 fikk Marine Harvest en bot på 188 millioner kroner fra EU-kommisjonen for å ha brutt konkurransereglene. Selskapet overtok fiskeselskapet Morpol før EU rakk å godkjenne overtakelsen, melder E24.

Nå har EU-retten slått fast at millionboten står seg. Det kommer frem i en børsmelding torsdag. Marine Harvest er ifølge meldingen skuffet over utfallet av saken og at argumentene deres ikke er blitt akseptert.