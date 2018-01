Det brygger opp til heftige diskusjoner innad i LO-familien fordi Fellesforbundet ønsker et forbundsvist hovedoppgjør til våren.

At Fellesforbundets styre landet på dette tirsdag, skyldes det siste av forbundets tre hovedkrav, nemlig et seriøst arbeidsliv, forklarer forbundsleder Jørn Eggum.

– Pensjon og økt kjøpekraft ville latt seg kombinere med et samordnet oppgjør, men ikke seriøsitetskravet om reise, kost og losji, sier han til NTB.

– Da vi likestilte kravene, ble spørsmålet hvilken oppgjørsform som vil gjøre det lettest for oss. I solidaritet med de 20.000 bygningsarbeiderne og 30.000 industriarbeidere våre vil vi være best tjent med å kreve et forbundsvist oppgjør, fremholder han.

Fellesforbundets seriøsitetskrav knytter seg til et behov for å rydde opp i overenskomstens bestemmelser om hvordan kost, reise og losji skal reguleres, ifølge forbundslederen.

Møter motbør

Men tre av de største LO-forbundene i privat sektor – Handel og Kontor, EL og IT Forbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) – mener man i år må samle seg for å kjempe om bedre pensjonsbetingelser, inkludert en bedre AFP-ordning.

EL og IT Forbundet er blant de LO-forbundene som har varslet at de ønsker samordnet oppgjør.

– Vi respekterer at forbundene har ulike innganger og prioriteringer. LO skal til slutt lande på et felles ståsted, så vi fortsetter jobben for våre prioriteringer, sier forbundsleder Jan Olav Andersen til NTB tirsdag kveld.

Også NNN-leder Jan-Egil Pedersen er opptatt av forbedret AFP og obligatorisk tjenestepensjon.

– Da må det et samordnet oppgjør til, for det gjelder alle medlemmene, og fordi det vil bli krevende å gjøre forbundsvis, sier han.

Det var også kampen om ny AFP-ordning som fikk forbundene til å samle seg i 2008.

Krever økt kjøpekraft

Fellesforbundets viktigste krav ved årets tariffoppgjør er altså økt kjøpekraft, krav knyttet til AFP og tjenestepensjon og et seriøst arbeidsliv. I tillegg vil Fellesforbundet fremme krav om etter- og videreutdanning, forskuttering av sykepenger og korte velferdspermisjoner.

– Etter flere år med nedgangskonjunktur har veksten i økonomien tatt seg opp, og ledigheten er på vei ned. Dette vil bane vei for krav om noe høyere lønnstillegg for våre medlemmer enn ved siste hovedoppgjør, sier Eggum.

– Mens vi sist hadde krav om å sikre kjøpekraften, vil vi nå styrke den, sier han.

Frist 27. februar

Innen 27. februar må LO-forbundene ha gjort opp seg imellom. Da skal nemlig LOs representantskap vedta de detaljerte kravene for årets oppgjør.

– Fram mot 27. februar må vi finne gode løsninger oss imellom. Det som gjør at mange vil ha et samordnet oppgjør, er pensjon, sier Eggum.

Han viser til at LO, med Fellesforbundet, og NHO, med Norsk Industri, spiller en viktig rolle for å få pensjonsspørsmålet på plass «på vegne av alle medlemmer».

Før 27. februar vil analysen Teknisk beregningsutvalg (TBU) har gjort av fjorårets lønnsoppgjør og prisvekst foreligge, og sentralbanksjef Øystein Olsen vil ha gitt sine signaler om utsiktene for norsk økonomi i sin årstale 15. februar.

DNB Markets anslo i sine ferske prognoser nylig en årslønnsvekst på 2,7 prosent for 2018.