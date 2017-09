Boligrisene steg så vidt i Bergen i august. På ett år har prisene falt med 0,7 prosent.

– Omsetningen i boligmarkedet er høy og boligene selges relativt raskt. Det er det som er den beste indikasjonen på om boligmarkedet fungerer, og det gjør det i dag, sier Tom Jørgensen, daglig leder i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen.

Han kommenterer de siste tallene fra Eiendom Norge, som viser statistikken over boligmarkedet i Norge for august. I Bergen steg boligprisene med 0,5 prosent den siste måneden.

Det siste året har boligprisene i Bergen sunket med 0,7 prosent.

– Det har vært en jevn stigning hvert år siden 2010. Utflatingen det siste året er helt normalt i mitt hode, sier han.

– Vi selger like mange boliger som i fjor, og vi selger like hurtig som i fjor. Så jeg vil betegne boligmarkedet i Bergen som bra, sier Dag Jonny Johannessen, daglig leder i DNB Eiendom.

– Lett for å svartmale

Sammenligner vi med snittet for resten av landet, har Bergen hatt en svakere utvikling. De siste 12 månedene hadde Norge for øvrig en vekst på 3,1 prosent.

Tommy Kaland i Kaland & Partners uttalte til Bergens Tidende mandag at markedet er tøft.

– De som sier noe annet lyver. Markedet er veldig prissensitivt og det er kort avstand fra flotte budrunder til tomme visninger, uttalte Kaland.

Johannessen i DNB er ikke enig i fremstillingen av markedet i Bergen.

– Det er lett for å svartmale mer enn nødvendig. Boligene i Bergen blir solgt raskere enn landet for øvrig. Noen ganger er det nødvendig med to eller tre visninger for å få solgt, men det er ingenting dramatisk ved det. Det ville vært mer uvanlig om alt ble solgt etter én visning, sier han.

– Ganske likt som i fjor

Selv om prisene beveger seg nokså sidelengs, ble det solgt færre boliger i august i år enn for ett år siden. I august ble det solgt 687 boliger i Bergen, 6,5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2016.

Tom Jørgensen mener imidlertid man må se på tallene over en lengre periode for å kunne forklare tilstanden i markedet. Blant annet påpeker han at det til nå i år har blitt solgt 4495 boliger i Bergen. På samme tid i 2016 var tallet 4498 boliger.

– Og i august var omsetningstiden 26 dager. Samme måned i fjor var den på 25 dager. Altså omtrent det samme. Og det var ingen som snakket om vanskelige tider i fjor, sier Jørgensen.

– August er viktig

August er vanligvis en god måned i boligmarkedet. I fjor steg prisene med 2,8 prosent for hele landet, og 1,3 prosent i Bergen. Sesongjustert steg de 1,1 prosent for landet som helhet. Sjeføkonom i Sparebanken Vest, Jørgen Gudmundsson, mener august er en viktig måned.

– Augusttallene er viktige fordi dette er en måned med mye bevegelse i boligmarkedet. Det gjør at du kan stole litt mer på tallene, og de kan gi en indikasjon på hva som vil skje utover høsten, sier han.

Utflatingen er et sunnhetstegn

Både Jørgensen og Johannessen mener utflatingen av prisene i Bergen er et sunnhetstegn, og de er ikke bekymret for boligmarkedet utover høsten.

– Det er et godt boligmarked når prisene er stabile og omsetningen høy. Slik er det i dag. Det blir feil om man må ha ti prosent vekst årlig for at vi skal kalle det for et godt marked, sier Jørgensen.

– Selv om det har flatet ut det siste året, har ikke prisene gått ned. Dermed er vi fremdeles på en topp, sier Johannessen.

DNB-megleren vil fraråde folk om å forsøke å analysere seg frem til om man skal selge boligen eller ikke, og i alle fall ikke panikkselge fordi man frykter at prisene skal stupe.

– Det er ingen grunn til panikk. Mitt råd er at man selger når det passer for en å selge, og kjøper når man finner drømmeboligen, sier han.

Fall i alle store byer utenom Bergen

– Boligprisene i august utviklet seg svakere enn normalt, og denne trenden er gjennomgående for hele landet. I lys av den rekordsterke veksten i boligprisene i store deler av Norge i 2016 er det naturlig med en korreksjon som den vi har vært vitne til de siste månedene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

Blant de store byene, var det bare i Bergen prisene utviklet seg positivt. I Oslo falt prisene for første gang i en augustmåned siden målingene startet, ifølge Dagens Næringsliv.

Prisene i hovedstaden falt med 0,3 prosent i august. Siste året har boligprisene i Oslo fortsatt opplevd en positiv utvikling på 3,2 prosent.

I Stavanger står prisene i ro. I august falt de med 0,1 prosent, og siste året opplevde de en negativ utvikling på 0,2 prosent.