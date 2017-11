– Kan bety investeringer på rundt ti milliarder kroner, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Norge ønsker å lagre CO₂, og Statoil fikk i oppdrag å undersøke hvor man kunne etablere et mottaksanlegg for gassen.

I dag ble det klart at valget falt på CCB på Kollsnes.

– Industrielt sett er dette det største som har skjedd her hos oss siden Sture og Kollsnes. Dette er starten på et industrielt eventyr, sier Børre Haugetun, ordfører i Øygarden.

Også olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) bruker store ord.

– En viktig milepæl er nådd. Det er grunn til å gratulere CCB, Kollsnes og nye Øygarden kommune.

Store investeringer

På sikt vil norske myndigheter fange CO₂ fra industrianlegg på Østlandet, og transportere dem med skip til et mottaksanlegg. Derfra vil gassen sendes i rør ut på havet, og injiseres 1000–2000 meter under havbunnen. Fra Kollsnes er det ment at røret vil gå til Smeaheia, øst for Troll-feltet.

Prosjektet er unikt, hevder Statoil.

– Dette prosjektet er så stort, har så stor kapasitet og det vi ser at det er en mulighet for at CO₂ fra Europa også kan injiseres her. Dette er viktig ikke bare i norsk målestokk, men også for europeisk industri, sier pressekontakt Elin Isaksen.

Milliardprosjekt

Statoil ble i juni 2017 tildelt oppdraget med å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier. Prosjektet har i ettertid blitt styrket ved at Shell og Total har kommet inn som samarbeidspartnere.

En eventuell bygging av landanlegget og øvrige deler av fullskalaprosjektet, forutsetter at Stortinget fatter en positiv investeringsbeslutning, planlagt i 2019.

Det vil i så fall bety store investeringen i bergensregionen.

– Mulighetsstudien viser at vi snakker om investeringer i størrelsesorden 8–12 milliarder kroner, sier olje- og energiminister Søviknes.

– Hva vil det bety for Øygarden?

– Blir dette realisert så snakker vi i alle fall om mange arbeidsplasser. Det er det ingen tvil om.