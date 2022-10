Mange hundre kan bli permittert fra laksefabrikker: – Vi passer ikke i Sveits

(E24) Lerøy og flere andre lakseselskaper varsler at lakseskatt fører til permitteringer av flere hundre ansatte.

Myndighetskontakt Stig Nilsen i Lerøy Seafood (til venstre) truer på innspillsmøte i Tromsø med permitteringer hvis lakseskatten innføres, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (til høyre) står fast på at skatten skal innføres fra nyttår.

Mandag møtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum havbruksnæringen til et innspillsmøte om lakseskatt. I kantinen i rådhuset i Tromsø reise den ene lakseoppdretteren etter den andre seg opp og advarte mot forslaget, som de mener kan ramme mange tusen arbeidsplasser langs kysten.

– Årets julegave langs kysten er permitteringer, sa daglig leder Fredd Wilsgård fra Wilsgårds Fiskeoppdrett på Senja.

Regjeringen har foreslått at lakseselskapene må betale ekstra skatt, og at skatten beregnes ut fra spotprisen i markedet.

Problemet er at de fleste lakseselskaper selger laks på langsiktige kontrakter, der prisen ofte er lavere enn spotprisen. I vinter solgte mange lakseselskaper laks til 60 kroner kiloen på lange kontrakter, mens spotprisen (også kalt normpris) lå på 90 kroner.

– Vi kan ikke betale skatt på inntekter vi ikke har, sier Wilsgård.

Myndighetskontakt Stig Nilsen i Lerøy Seafood varsler at selskapet vurderer å permittere flere hundre ansatte, hvis lakseskatten blir innført slik den er foreslått.

Vurderer permitteringer

Lakseselskapene fortalte Vedum at de ikke tør å inngå langsiktige kontrakter om å selge laks, slik forslaget er nå. Uten kontrakter kan ikke fabrikkene produsere laksefilet, og må permittere ansatte.

Norges største lakeselskap, Lerøy, forbereder permitteringer av flere hundre ansatte på sine seks laksefabrikker langs kysten.

– Nå blir det bom stopp. De nærmeste dagene kan vi bli nødt til å sende ut permitteringsvarsel. Mange hundre mennesker går ut i arbeidsledighet. Det er helt for jævlig, sa Stig Nilsen, myndighetskontakt i Lerøy Seafood.

Det jobber 600 personer i Lerøy med å bearbeide fisk, og mye av laksefileten selges på langsiktige kontrakter. Vanligvis inngås kontraktene for neste år på denne tiden av året, men nå blir ingen kontrakter inngått, opplyser Lerøy.

– Det ansvaret hviler på dine skuldre, Vedum. Å skattlegge oss ut fra normpris torpederer industrien, la han til, og ba Vedum utsette innføring av lakseskatt til 2024.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Hva synes du vi skal gjøre hvis vi ikke venter med å innføre lakseskatten, spurte Vedum oppdretterne.

– Hvis du ikke venter, setter du stopper for hele foredlingsindustrien i laksenæringen. Vi forstår det ikke var hensikten, men det er det som skjer. Dette handler om menneskelighet, og å ta vare på folk, sa Nilsen.

– Du får sende innspillene dine så fort som mulig på e-post, svarte Vedum, og ga han e-posten til en av rådgiverne som var med.

Drar ikke til Sveits

Etter møtet sier Vedum til iTromsø at lakseskatten vil bli innført fra nyttår, men at de er åpen for å justere ordningen etter innspill fra næringen.

– Det er mulig vi må gjøre noen justeringer. Det er derfor jeg har en slik kaffekopp-strategi, der vi setter oss ned med folk, drikker kaffe og hører på hva de har å si. Vi hører på innspill, sier Vedum til iTromsø.

– Lakseoppdretterne sier de vurderer å permittere ansatte om du skattlegger selskapene ut fra spotpris, og ber deg vente med å innføre lakseskatt til 2024. Vil du vente?

– Nei, det blir innført lakseskatt fra 1.1. 2023, men vi er åpen for å gjøre justeringer, svarer Vedum.

Lakseoppdrettere fikk mandag komme med innspill til regjeringens forslag til lakseskatt. Fra venstre: Stig Nilsen i Lerøy, Liza-Mari Isaksen i NRS, Terje Hansen i Sjurelv Fiskeoppdrett, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Fredd Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett.

I Nord-Norge har lakseselskapene avlyst og utsatt investeringer for flere milliarder kroner etter at regjeringen foreslo lakseskatt. Laksemilliardær Anders Måsøval meldte nylig flytting til Sveits i protest mot forslaget.

Wilsgård fortalte Vedum at lakseskatten også fører til at laksekonsesjoner skattlegges langt hardere. Det rammer ifølge han særlig de lokale privateide lakseselskapene, der eierne med det nye forslaget må ta ut store utbytter fra selskapene for å betale formuesskatt.

– Det blir en hemsko for selskapet å ha en lokal eier. Dette ødelegger for lokalt eierskap, løsningen blir å ha børsnotert selskap eller utenlandsk eier. Men jeg flytter ikke utenlands. Vi passer ikke i Sveits, sa Wilsgård, til latter fra salen.