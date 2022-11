Statkraft tjente 3,8 milliarder kroner i tredje kvartal

Den statlige kraftprodusenten gjorde det dårligere på bunnlinjen, men doblet nesten det underliggende driftsresultatet.

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

Saken oppdateres ...

Statkraft fikk et resultat etter skatt på 3,83 milliarder kroner i tredje kvartal, viser den ferske kvartalsrapporten. Det er ned fra 4,96 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Fjorårets bunnlinje var høyere enn årets blant annet fordi Statkraft i fjor skrev opp igjen verdiene på nordiske vindkraftverk og tyske gasskraftverk med 3,1 milliarder kroner på grunn av bedre markedsutsikter. Disse verdiene ble nedskrevet i 2020.

I tillegg fikk Statkraft inn mindre penger fra eierskapet i Agder Energi i årets tredje kvartal, på grunn av effekter knyttet til prissikring.

Det underliggende driftsresultatet økte på sin side til 8,96 milliarder, mot 4,61 milliarder i tredje kvartal i 2021.

Den samlede kraftproduksjonen til Statkraft falt noe i kvartalet, som selskapet forklarer med lavere vannkraftproduksjon i Norge. Produksjonen endte på 12,2 terrawattimer, ned 3,1 terrawattimer.

– Energikrisen i Europa fortsatte igjennom tredje kvartal som følge av Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år. Historisk høye kraftpriser har vært en vedvarende byrde for europeiske forbrukere og industri. Statkraft reduserte sin vannkraftproduksjon i Sør-Norge betraktelig for å lagre vann for den kommende vinteren, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Statkraft har aldri hatt bedre resultater i årets første ni måneder. Så langt i år er selskapets underliggende driftsresultat (ebit) på 30,7 milliarder kroner, mens resultat etter skatt er på 14 milliarder.

– Stabil drift, en solid finansiell posisjon og en sterk likviditetsreserve gjør Statkraft godt rustet under den pågående energikrisen i Europe, sier Rynning-Tønnesen.