Klimaaktivister pågrepet utenfor Equinor-konferanse

Et antall klimaaktivister dukket opp for å demonstrere mot Equinor under et selskapets høstkonferanse i Oslo sentrum. Seks stykker er nå pågrepet.

– Flere har valgt ikke å etterkomme politiets pålegg, og flere har prøvd å trenge seg inn på arrangementet. Vi har god kontroll, slik jeg har oppfattet det, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt til NTB.

Equinors årlige høstkonferanse holdes i Det Norske Teater i Oslo sentrum startet klokken 13 og er i regi av Equinor, Olje- og energidepartementet og det internasjonale energibyrået (IEA). Aktivistene begynte å dukke opp rundt en halvtime før arrangementet startet og Jonas Gahr Støre gikk på scenen.

Flere av aktivistene var fra gruppen Extintion Rebellion.

E24s reporter på stedet forteller at flere demonstranter ble pågrepet av politiet, og en av dem ble kjørt bort. Politiet måtte også vise bort demonstranter som kom for nær køen til inngangen.

Et lite stykke nede i gaten sto en liten gruppe demonstranter og krevde at Equinors britiske Rosebank-felt skulle stanses. En av demonstrantene hadde en plakat som protesterte mot oljeutvinning i Vaca Muerta-området i Argentina, hvor Equinor også er aktivt.