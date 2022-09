Coop tilbakekaller sandwicher etter Listeria-funn

Coop tilbakekaller sandwicher av merket Goman som er solgt i butikker på Vestlandet. Det er gjort funn av Listeria i produktet.

Coop kaller tilbake produktene «Goman Club Sandwich» og «Goman Sandwich med egg og bacon» med siste forbruksdag: 03.09.22, 04.09.22, 05.09.22 og 06.09.22. Produktene er solgt i Coop-butikker på Vestlandet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det er produktene «Goman Club Sandwich» og «Goman Sandwich med egg og bacon» med siste forbruksdag 03.09.22, 04.09.22, 05.09.22 og 06.09.22 som tilbakekalles.

Produktene er solgt i Coop-butikker på Vestlandet.

– Kundene skal være trygge på den maten de kjøper hos Coop, derfor varsler vi kundene våre etter at det er påvist Listeria i produktet, skriver Coop i en pressemelding.

Produktene er fjernet fra butikkene. Kunder som har kjøpt sandwichene, bes om å levere dem tilbake til butikken.

Listeria er en bakterie som finnes naturlig i vann, jord og råvarer til mat. Den kan føre til svært alvorlig sykdom hos mennesker og dyr. Det er normalt nødvendig å få i seg et svært høyt antall bakterier for å bli syk, men fostre som smittes fra mor under svangerskap, nyfødte og personer med nedsatt immunforsvar er spesielt utsatt.