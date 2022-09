Opp mot høyest strømpris i Europa: – Timingen er usedvanlig uheldig

Lørdag får Sør-Norge høyere snittpris på strøm enn nesten alle andre land i Europa, viser strømbørsens oversikt. Bare i Frankrike blir det høyere.

DYRT: Norge har gått fra å være landet i Europa med noen av de laveste prisene, til at deler av landet nå må takle kontinentets høyeste priser.

Lørdag vil strømmen i Sør-Norge koste i snitt 385,58 øre per kWh. Da er det bare Frankrike, av landene som bruker Nord Pool, som har høyere priser med 418,56 øre.

Dette skjer fordi vindkraftproduskjonen på det europeiske kontinentet har økt, mens det er lite vann i magasinene her hjemme.

– Nå er det lite vann i magasinene, og det er nettopp sånne dager vi skal importere strøm til Sør-Norge. Da blir det dyrere strøm her enn i for eksempel Tyskland, sier Sigbjørn Seland, sjefanalytiker hos Storm Geo.

Ny normal

Vannkraftproduksjonen i Norge er for tiden lav, fordi vannet spares til vinteren.

– Det er ikke så ofte at snittprisen for hele døgnet er høyere her enn ellers i Europa, men det har skjedd en del helgedager i det siste, og nå også på enkelte virkedager, sier Seland til E24.

– Er dette en ny normal?

– Dette vil skje hyppig fremover og være det normale de nærmeste månedene. Det øker sannsynligheten for at prisene ikke blir så fryktelige høye til vinteren, siden vannet spares til vinteren når det trengs mest.

VOLUE INSIGHT: Senioranalytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight.

Avhengige av nettoimport

Også senioranalytiker i Volue Insight, Olav Johan Botnen, forklarer at dette handler om de den svake fyllingsgraden i magasinene i Sør-Norge, på bare 50–70 prosent.

– I Norge har vi blitt avhengige av nettoimport, så lenge nedbøren ikke kommer. Importen kommer ikke automatisk og vi må ha høyere pris enn omgivelsene, sier Botnen.

Av alle landene i Europa, er det bare Frankrike som har mer behov for import enn Sør-Norge.

Botnen forklarer at hvis det ikke kommer nedbør, er det en risiko for at det må nettoimporteres strøm hele vinteren.

– Det er sjeldent det er tørt så lenge som nå. Det skjer på det verst tenkelige tidspunktet: når prisene er de høyeste i Europa noensinne. Timingen er usedvanlig uheldig, sier han.

Samtidig er det usikkert at det blir mulig å nettoimportere strøm gjennom vinteren. Det er fortsatt usikkert hvilke restriksjoner EU kommer til å innføre på strømforbruk.

– Vi vet ennå ikke hvilke regler som kommer til å gjelde utover vinteren.