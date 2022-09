Analytiker om gassrørlekkasje: – Som tatt ut av en Bond-film

Prisen på gass for leveranse om én måned steg tirsdag med rundt 10 prosent etter lekkasjene ved to russiske gassrør. På kvelden løftet prisen seg ytterligere, etter rapporter om at også flyten gjennom Ukraina kan stå i fare.

Ole R. Hvalbye er råvareanalytiker i SEB.

– Dette er veldig uvanlig. Det er som tatt ut av en James Bond-film fra 90-tallet, sier råvareanalytiker Ole R. Hvalbye i SEB til E24 etter nyheten om lekkasjer fra de sentrale gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

Svenske myndigheter meldte tirsdag om lekkasjer fra gassrørene både i svensk og dansk farvann. Selskapet bak Nord Stream-rørledningene sier at de «aldri tidligere har sett» slike skader.

– Lekkasjepunkter godt under overflaten, og at det skjer utenfor Sverige og Danmark, gjør det veldig uvanlig, sier analytikeren, som mener mye tyder på at det kan dreie seg om sabotasje.

Fakta Om gasslekkasjen Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere. Les mer

EU-kommisjonen og Russland har begge vært ute og sagt at det er for tidlig å si noe om årsaken til lekkasjene.

– Det som blir enda sikrer er at Nord Stream 1 ikke vil starte opp igjen i nær fremtid. Det var heller ikke forventet i markedet, sier Sindre Knutsson, gassanalytiker i konsulentselskapet Rystad Energy, til E24.

Gassrørledningen Nord Stream 1 går fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen.

Gassmarkedet: – Ikke store bevegelser

Russiske gassleveranser til Europa har gradvis blitt redusert etter at vestlige land innført sanksjoner mot Russland på grunn av krigen i Ukraina. Gassflyten gjennom den undersjøiske gassrørledningen Nord Stream 1 fra Russland til Tyskland har også blitt trappet ned.

Det russiske gasselskapet Gazprom stengte Nord Stream 1 for vedlikehold helt i slutten av august, og siden har de ikke levert gass gjennom ledningen.

Gassprisen skjøt kraftig opp i sommer, men har i september falt kraftig tilbake fra toppnoteringene på over 300 euro pr. megawattime måneden før.

Før prishoppet tirsdag kveld var prisen på gass for leveranse i oktober opp med mellom 6 og 10 prosent.

– Det er ikke store bevegelser i forhold til hva vi er vant med. Når det allerede er på null, er det ganske menneskelig å ikke reagerer mer enn det markedet gjør. Man reagerer litt sånn her og nå. Det er ganske naturlige bevegelser, sier Hvalbye.

Tirsdag kveld steg imidlertid gassprisen ytterligere, og var opp 19 prosent til 207 euro megawattimen. Det skjedde etter rapporter fra Bloomberg om at Gazprom truer med å stanse flyten av gass også gjennom Ukraina.

Knutsson i Rystad Energy er heller ikke overrasket over de umiddelbare prisbevegelsene tirsdag, da Russland ikke frakter gass på disse rørene i dag, og markedet heller ikke ventet at det ville skje i nær fremtid.

– Nå blir Europa tvunget til å komme gjennom de neste to tre årene uten Nord Stream 1. Det kan fort bli den nye normalen, sier Knutsson.

Seismograf på danske Bornholm viste to topper, klokken 02.03 natt til mandag og klokken 19.04 mandag kveld.

Helge André Martinsen, senior energianalytiker i DNB Markets, trekker også frem at det ikke ble levert gass gjennom ledningen før lekkasjene.

– Da Nord Stream 1 har vært stengt siden slutten av august, påvirker det ikke den europeiske gassbalansen som sådan, skriver Martinsen i et notat.

– Det tjener imidlertid som en påminnelse om sårbarheten knyttet til offshore gassinfrastruktur til Europa i en periode med høy geopolitisk risiko, skriver DNB-analytikeren videre.

– Putin ikke tjent med helt nedstengt

Når det kommer til hva som ventes å skje videre med gassleveransene fra Russland og Nord Stream 1, sier Hvalbye at pessimismen har økt ytterligere.

– Det blir jo en større usikkerhet rundt hele leveransen av russisk gass, men det er ikke nok.

Analytikeren mener de relativt sett forsiktig prisbevegelsene tirsdag blant annet skyldes at markedet tar inn i vurderingen at europeiske gasslagre er fylt mer opp, at det kommer mer gass fra Norge og at industrien i Europa har begynt å stenge ned produksjonen.

Satelittbilde fra mandag som viser gass som bobler opp fra rørlekkasjen.

Samtidig peker han på at den opprinnelige stengingen av gassleveransene gjennom Nord Stream 1, som bidro til svært høye priser, kom som et sjokk.

– Det er ofte lange kontrakter på Nord Stream 1-leveransene, og gassen går til mange av de største etterspørrerne i Europa. Vi ble tatt litt på sengen av det, sier Hvalbye.

– Gazprom og Putin er heller ikke tjent med at dette er helt nedstengt over lang tid.