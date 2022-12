Dyr strøm i hele landet: Dette bør du gjøre nå

I desember har strømprisene så langt vært så høye at det blir strømstøtte over hele Norge. Tre grep har mye å si for å få ned regningen, mener strømekspert.

VINTER: Strømprisen har steget samtidig som temperaturene har krøpet nedover de siste ukene.

Vinterkulden har slått til i første del av desember. Det kalde været er en av grunnene til at strømprisene har klatret, sammen med faktorer som kjernekraftproblemene i Sverige.

Gjennom 2022 er det for det meste det sørlige Norge som har hatt svært høye strømpriser, men i det siste har det også vært unormalt dyr strøm i Midt-Norge og Nord-Norge.

I uke 50 hadde Nord-Norge er snittpris på knapt 1,58 kroner/kWh. Denne uken ble dermed tidenes dyreste strømuke i Nord-Norge, ifølge Europower.

Strømmen har vært dyr nok til at det allerede er klart at det blir strømstøtte i hele landet for desember.

Om du vil spare strøm og få ned regningen, er det særlig tre faktorer du må tenke på, forteller Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

– Hvis du reduserer temperaturen inne, bruker varmtvann fornuftig og tenker på når du lader elbilen, så gjør du mye, sier Olsen.

– Ingenting trumfer ullsokker

Når det kommer til oppvarming, anerkjenner Olsen at det er begrenset hva man kan gjøre, men han påpeker at å skru ned temperaturen to grader kan gi ti prosent reduksjon på strømregningen.

– Ta de små grepene. Ingenting trumfer det å ta på seg noen ullsokker.

Hvilke tidspunkt du bruker strømmen til å varme opp huset, varmtvannet eller lade elbilen har også mye å si, spesielt når det er store svingninger i prisen.

– Å redusere forbruk er uansett bra, og det å redusere når prisen er høy, har mest å si. Du får heller kose deg i dusjen når du ser det er billig, sier Olsen.

Olsen mener du nå kan få mer igjen ved å styre oppvarmingen etter når prisen er høy og lav, enn å justere på effekten.

– Temperaturen går jo ikke ned inne med en gang.

Tom Eirik Olsen er handelssjef i Ishavskraft.

Helgelading

Elbillading er det også mulig å spare penger på, om man er flink til å velge riktig tidspunkt. Selv om det går an å følge med nøyaktige på hvilke timer strømmen er billigst, er den overordnede huskeregelen enkel på vinteren.

Det gjelder både innad i døgnet og innad i uken, ifølge Olsen i Ishavskraft.

– Vinterstid er helg og natt som regel alltid billigst. Lading på natten gjør man trygt med dagens løsninger.

Særlig de som ikke kjører så langt til jobb at de må lade bilen hver dag, bør tenke på dette når prisene svinger så mye som denne uken, ifølge Olsen

Utover de tre faktorene, synes han at man skal prøve å ikke tenke altfor mye på når og hvordan man bruker strømmen.

– Oppvaskmaskin og vaskemaskin betyr så lite i den store sammenhengen. Du blir jo gal om du skal gå rundt å tenke på alle disse tingene hele tiden.

Dobbel effekt

Desember 2022 blir den første måneden der man får strømstøtte over hele landet. Strømprisene har vært så høye til nå den måneden at det allerede er et faktum.

Selv om prisene skulle gå rett i bakken inn mot jul, vil ikke det være nok til å ta månedssnittet under 70 øre kilowattimen i noe prisområde. Det er grensen for om det gis støtte.

De tre prisområdene i Sør-Norge ligger an til å få en strømstøtte på rundt 3,2 kroner kilowattimen, mens Midt-Norge styrer mot en støttesats på 2,1 kroner. I Nord-Norge ligger det an til å bli strømstøtte på drøyt 60 øre kilowattimen.

Det sørlige Norge har fått strømstøtte alle månedene i 2022. Østlandet og Vestlandet har vært omtrent på nøyaktig samme nivå, mens Sørvest-Norge hadde enkelte måneder med høyere strømpris.

I Midt-Norge ble det så vidt litt strømstøtte for september. I Nord-Norge blir desember i år første gang strømstøtten slår inn.

Dersom man er flink til å legge strømforbruket til timene når det er billigst, er ikke det bare positivt for regningen i seg selv. Strømstøtten gjør det enda mer attraktivt å styre forbruket mot disse tidsrommene.

– Det du gjør ved å bruke strøm på de tidspunktene hvor det er billig, er at du får en dobbelt effekt. Jo flinkere du er til å bruke strømmen på riktig tidspunkt, jo større andel av regning blir støtte, sier Olsen i Ishavskraft.

Det er fordi den tar utgangspunkt i snittprisen for måneden, og gir støtte som om du skulle ha brukt strømmen helt jevnt. Om du bruker strømmen på det billigste får du uansett samme støtte som om du hadde betalt mer på et dyrere tidspunkt.

Olsen understreker samtidig at man aldri bevisst bør bruke mer strøm enn normalt, eller mer enn man trenger.

– Du må alltid betale for den energien du bruker uansett.