Overraskende svensk inflasjonshopp til 10,8 prosent

Det viser ferske tall fra det svenske statistikkbyrået.

Inflasjonen i Sverige stiger til 10,8 prosent på årsbasis i september fra 9,8 prosent måneden før, ifølge tall fra det svenske statistikkbyrået SCB.

– Høyere strømpriser och høyere priser på mat og alkoholfrie drikker påvirket inflasjonen i september, sier Caroline Neander, prisstatistiker i SCB.

På forhånd var det ventet en oppgang til 10,5 prosent i september fra samme tid året før, ifølge Bloomberg.

Kjerneinflasjonen KPIF, som ser bort fra endringer i boligrenter, stiger til 9,7 prosent, mot ventet 9,3 prosent fra 9,0 måneden før. Dette er den svenske sentralbankens favorittmål for prisveksten.

Tar man også bort strømprisene, var inflasjonen på 7,4 prosent. Strømprisene i Sverige var 54 prosent høyere i september i år enn på samme tid i fjor.

Skyhøy inflasjon og rentehopp

Det var bred prisoppgang på matvarer, men brød og andre kornprodukter økte mest. Kaffe dro også markant opp.

Sverige har i likhet med Norge et inflasjonsmål på rundt to prosent. Når inflasjonen overstiger dette, taler det for økte renter.

I september overrasket Riksbanken Riksbanken Navnet på den svenske sentralbankenmed et rentehopp på et helt prosentpoeng til 1,75 prosent. Vanligvis endres renten kun med 0,25 prosentpoeng om gangen.

Til sammenligning steg inflasjonen i Norge til 6,9 prosent i september.

