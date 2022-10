Mowi avsto fra lakseauksjon etter skatteforslag: – Tror ikke de har forstått rekkevidden

Bransjen selv anslår at regjeringens lakseauksjon fikk inn fire milliarder mindre enn hvis grunnrenteforslaget ikke lå på bordet.

KAN IKKE FORSVARES: Sjefen for laksegiganten Mowi sier store investeringer ikke lenger kan forsvares med forslaget om grunnrenteskatt, og bød derfor ikke på lisenser for økt produksjon.

Årets auksjon av tillatelser for økt lakseoppdrett i sjø endte med inntekter på 3,8 milliarder kroner, og en fjerdedel av kapasiteten ble ikke solgt.

Sjømat Norge, som representerer laksebransjen, mener staten dermed gikk glipp av rundt fire milliarder kroner.

Det er basert på anslag fra lakseanalysebyrået Kontali, som hadde ventet inntekter på 8,5 milliarder uten forslaget om grunnrenteskatt.

Regjeringen har anslått skatteinntektene fra grunnrenteskatten på havbruk til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Fakta Dette er grunnrenteskatt Grunnrente er ifølge SSB et begrep knyttet til utnyttelse av naturressurser.

I tilfelle med grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, handler det om å legge en skatt på den fordelen oppdretterne har fordi de tjener penger på å utnytte naturressursen i havet.

Stortinget har tidligere definert grunnrenteskatt som en form for eiendomsskatt til staten for det som kalles knappe, nasjonale naturressurser.

28. september foreslo regjeringen en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent. Det gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret i sjøen.

Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.

Skatten skal ikke gjelde oppdrettere som produsere mindre enn 4000–5000 tonn årlig.

Dette skal gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren. Les mer

Norges største lakseoppdretter, Mowi, var påmeldt i auksjonen, men avsto fra å kjøpe.

– Vi kan ikke lenger forsvare slike investeringer med den skattemodellen som ligger på bordet, forklarer Mowi-sjef Ivan Vindheim på e-post til E24.

Ingen store kjøpte

Ingen av de store børsnoterte lakseselskapene kjøpte noe i gårsdagens auksjon.

– Vi registrerer også at langt fra alle konsesjonene ble solgt, og at en stor del av de konsesjonene som ble solgt faller utenfor grunnrentemodellen, sier Vindheim.

– Det viser nok en gang at den foreslåtte modellen hverken er investeringsnøytral eller tilrettelegger for å ta ut det fremtidige potensialet til norsk havbruksindustri, og de titusenvis av arbeidsplassene vi skulle skape i lag langs kysten, tilføyer han.

– Har det vært samtaler selskapene imellom i forkant av auksjonen slik at det var enighet om å ikke by?

– Ikke som vi er kjent med, sier kommunikasjonsdirektør i Mowi Ola Helge Hjetland.

Andre store lakseselskaper som Salmar, Lerøy og Grieg Seafood kjøpte heller ikke noe i årets auksjon. I forrige auksjon kjøpte alle de store selskapene tillatelser.

Salmar viser også til skatteforslaget som grunn til at de avsto.

– I sin vurdering har Salmar lagt vekt på at forslaget innebærer en omfattende systemomlegging og betydelig skatteskjerpelse for havbruk i Norge, skriver investorkontakt Håkon Husby i en e-post til E24.

– Noen har forregnet seg

Mowi-sjef Vindheim oppfordrer regjeringen til å se på grunnrenteskatteforslaget på nytt.

– Jeg tror rett og slett noen har forregnet seg i Finansdepartementet og ikke har forstått rekkevidden av det de foreslår, sier han.

E24 har bedt om en kommentar fra Finansdepartementet, men har foreløpig ikke fått svar.

Oppdrettsnæringen har i mange år hatt en lønnsomhet som ligger skyhøyt over resten av næringslivet.

Det er også noe av bakgrunnen for at regjeringen har foreslått grunnrenteskatten, slik at inntektene fra fellesressursene som fjordene utgjør, kommer fellesskapet mer til gode.

Mowi er ventet å legge fram et driftsresultat på nær 2,3 milliarder kroner for tredje kvartal, ifølge Infront TDN Finans. Det ventes også at selskapet betaler et utbytte på litt over en milliard kroner til aksjonærene basert på dette kvartalet.

Analytikerne har kuttet massivt i sine forventninger til lakseselskapene etter skatteforslaget, men de fleste anbefaler likevel å kjøpe disse aksjene.