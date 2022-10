Enighet om strømstøtte til næringslivet – med mer

SV og regjeringen er enige om strømstøtteordningen for næringslivet. Avtalen sikrer ekstra penger til en rekke andre krisetiltak.

SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Partiene er enige om følgende:

Matsentralene sikres 2 millioner kroner i 2022

Nærbutikker med høye strømregninger får 23 millioner kroner

Engangsutbetaling til studenter på 1.500 kroner (kostnad 210 millioner kroner)

Ekstrautbetalinger i bostøtte i oktober og november på til sammen 194 millioner kroner

Utgangspunktet for forhandlingene har vært strømstøtteordningen for næringslivet, som regjeringspartiene presenterte sammen med LO og NHO i september. Denne ordningen blir imidlertid slik den opprinnelig ble presentert.

SV: – Høsten blir en test

Forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier at høsten blir en stor test på om vi stiller opp for de som sliter med utgiftene i krisetid.

– Nå sliter folk med strømregningene, da er det viktig at fellesskapet stiller opp på en skikkelig måte. Med denne avtalen sikres noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet over 1,2 milliarder mer i strømstøtte, sier han.

Enigheten innebærer at flere får bostøtte, og at de får mer i strømstøtte helt frem til april neste år, opplyser SV.

– Vi gir i tillegg en håndsrekning til studentene inn mot vinteren, sier han.

Ap: – En god strømstøtteordning

Ap: – En god strømstøtteordning

Regjeringen har også fått flertall fra SV for forslagene om å bevilge 7 milliarder kroner i støtte til Ukraina og for å styrke Forsvaret.

– I en mer urolig tid må vi stå sammen og ta vare på hverandre, og ha gode ordninger for de som får det ekstra trangt fremover, sier Aps Eigil Knutsen, som er leder av finanskomiteen på Stortinget.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått flertall for en god strømstøtteordning for næringslivet, som vi vet at også LO, NHO og Virke har stilt seg bak.

Svarer på nødrop

I forrige uke sendte en rekke nærbutikker ut et nødrop om at mange nærmet seg konkursens rand. De får nå svar i form av en ekstrabevilgning.

− Vi skal ha levende bygder i hele landet. Derfor trenger vi nærbutikkene. Forrige uke mottok våre stortingspolitikere et opprop fra over 70 lokalbutikker som slår alarm. Nå har vi fått på plass en håndsrekning til nærbutikkene for å kompensere for høye strømpriser, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Matsentralen Norge får også 2 millioner i økt bevilgning i 2022. I statsbudsjettet for 2023, foreslo egentlig regjeringen å kutte deres bevilgninger neste år med 619.000 kroner.

Pollestad innrømmer nå at det var en feil.

− Behovet for matsentralene er stort og økende. Statsbudsjettet for 2023 blir stramt, og vi må gjøre mange kutt – men dette budsjettkuttet ble feil. Vi vil forsterke Matsentralene. Derfor øker vi nå støtten til matsentralene med 2 millioner kroner i 2022, sier han.