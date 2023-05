Ni nordmenn på britisk liste. De fleste er rikere enn kong Charles.

(E24) John Fredriksen befester posisjonen sin som en av Storbritannias rikeste. Men listen har utløst følgende spørsmål: Er festens høydepunkt forbi for landets milliardærer?

John Fredriksen har bodd store deler av sitt liv på Kypros og i London. Mye av hans forretningsimperium er også nå styrt fra London.

Arnfinn Mauren

Den norsk-kypriotiske forretningsmannen – med bostedsadresse London – har figurert på The Sunday Times liste over Storbritannias 350. rikeste i rundt 20 år. På et tidspunkt var han oppe på 6. plass.

Fredriksen (78) begynte imidlertid å falle på listen for noen år siden. Det skjedde ikke fordi formuen hans minsket – tvert imot, men formuen til flere andre økte enda mer, skriver E24.

I år har The Sunday Times plassert ham og de to døtrene Cecilie (39) og Kathrine (39) på 19. plass, med en antatt formue på 8,3 milliarder pund, vel 110 milliarder kroner med dagens kurs. Det er 14 milliarder mindre i formuesanslag enn da Kapital kåret ham til rikeste nordmann i 2022.

Frerdiksen er ned to plasser sammenliknet med i fjor, men inntar samme plassering som i 2021.

Listen toppes i år som i fjor av indiskfødte Gopi Hinduja og hans familie med en anslått formue på 35 milliarder pund, eller 475 milliarder kroner. Fire børsnoterte selskaper i India utgjør mye av formuen til denne familien.

Helene Odfjell

Fra Bergen og Stavanger til London

Tank- og laksemilliardæren Fredriksen er ikke den eneste nordmannen på listen. Søstrene Helene (58) og Marianne Odfjell (53) er på 272. plass med en samlet formue på 570 millioner pund (7,7 milliarder kroner).

Odfjell-familien har bodd i London siden 1990-tallet. Helene Odfjell eier store deler av bergensselskapet Odfjell Drilling, Norges største bore- og oljeservicekonsern. Søsteren solgte sin eierandel i 2015.

Investoren Peter T. Smedvig (77), opprinnelig fra Stavanger, figurerer også på listen (190. plass) sammen med datteren Anna Margaret Smedvig (39). Familien flyttet til London i 1991, men Anna Margareth Smedvig – som nå styrer familieformuen – har uttalt til Stavanger Aftenblad at hun på sikt vil tilbake til Norge.

Trond Mohn.

På listen til tross for adresse i Norge

I tillegg til disse inneholder listen fortsatt en liten norsk kuriositet. Bergenseren Trond Mohn (80) og hans søster Marit Mohn Westlake (77) står fortsatt oppført – i år på 146. plass med en formue på 1,2 milliarder pund (14,9 milliarder kroner).

Kuriositeten handler om at Mohn aldri har bodd i Storbritannia, med unntak av sine første par leveår. Han ble født i Skottland i 1943, men vokste opp i Norge og har bodd her siden.

Til Dagens Næringsliv uttalte Mohn i 2017 at han ikke skjønner hvorfor han figurerer på listen. Forklaringen ligger trolig hos søsteren.

– Marit bor i London. Hun dro fra Bergen i 1967, skrev Mohn til DN.

Storbritannias 10 rikeste 1. Gopi Hinduja og familien...............................................35 mrd. 2. Sir Jim Ratcliffe.......................................................................29,6 mrd. 3. Sir Leonard Blavatnik.............................................................28,6 mrd. 4. David og Simon Reuben og familien......................................24,4 mrd. 5. Sir James Dyson og familien...................................................23 mrd. 6. Lakshmi Mittal og familien......................................................16 mrd. 7. Guy, George, Alannah og Galen Weston..................................14,5 mrd. 8. Charlene de Carvalho-Heineken og Michael de Carvalho......13,1 mrd. 9. Kirsten og Jørn Rausing...........................................................12 mrd. 10. Michael Platt...........................................................................11,5 mrd. Alle tall er i milliarder pund. 1 pund = 13,6 kr. Kilde: The Sunday Times

Bergenseren Trond Mohn har stått på listen til The Sunday Times i mange år. Dette til tross for at han aldri har bodd der i voksen alder.

Blant konge, statsminister og popartister

Nordmennene er i godt selskap. På The Sunday Times’ liste finner vi både kong Charles (263. plass) og statsminister Rishi Sunak og ektefellen Akshata Murty (275).

Listen inkluderer også komponisten Andrew Lloyd Webber (283), artistene Paul McCartney (175) og Elton John (309) – samt forfatteren JK Rowling (191).

Den tidligere Manchester United-spilleren David Beckham og konen Victoria er på 320. plass med en formue på 425 millioner pund (5,7 milliarder kroner).

Ellers inkluderer listen både gamle og nye penger. Londons posisjon som finanshovedstad gjenspeiles også ved at alle verdensdeler er representert. Fra Norden finner vi også den danske milliardæren Anders Holch Povlsen, som i dag er Skottlands største landeier.

Ikea-arvingene Jonas og Mathias Kamprad er også på listen sammen med landsmannen og Skype-gründeren Niklas Zennstrøm og arvingene etter den svenske industrimannen Ruben Rausing. Islands rikeste, investoren Thor Bjorgolffson, er også på listen.

Anonym milliardær: – På tide å krumme nakken

Den britiske avisen har summert opp formuen til alle landets milliardærer i pund. Det totale tallet er 683 milliarder pund – eller 9,2 billioner kroner. Det er 400 milliarder kroner mer enn i fjor, men tar vi hensyn til inflasjonen har verdien falt.

Det siste tiåret har vært en gullalder for Storbritannias rikeste, ifølge The Sunday Times. Hvert år har totalformuen til de rikeste økt, og hvert år har antall milliardærer i pund økt.

Storbritannias nest rikeste, Sir Jim Ratcliffe, har vært i søkelyset de siste månedene som en mulig kjøper av Manchester United.

Men nå mener avisen at veksten har stoppet opp. For første gang siden finanskrisen i 2007 og 2008 har tallet på milliardærer falt. I fjor var tallet 177. I år er det 171. The Sunday Times konkluderer med at festen er over – og får støtte fra en anonym milliardær.

– År med billige, billige penger økte verdien av selskapene våre og gjorde det lettere å ekspandere. Mange av oss kom veldig bra ut av det, forklarer milliardæren – og legger til:

– Nå er det på tide å dra tilbake på jobb, krumme nakken og være litt mer fornuftig.