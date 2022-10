Hongkong vil lokke turistene tilbake med gratis flybilletter

Myndighetene i bystaten tar grep for å forsøke og gjenopplive reiselivsnæringen etter coronapandemien.

Hongkong ønsker å gi bort 500.000 gratis flybilletter til en verdi av to milliarder hongkongdollar, tilsvarende rundt 2,73 milliarder norske kroner, skriver BBC.

Bakgrunnen er at myndighetene ønsker å få fart på den coronarammede reiselivsnæringen igjen.

Byen har fjernet de fleste coronarestriksjoner de siste ukene. Fra slutten av september krevde ikke myndighetene at tilreisende må gå i hotellkarantene eller fremlegge negativ covidtest ved ankomst.

– Når regjeringen kunngjør at de vil fjerne alle gjenværende restriksjoner for tilreisende, vil vi rulle ut reklamekampanjene for de gratis flybillettene, sier Dane Cheng, administrerende direktør for Hong Kong Tourism Board, ifølge BBC.

Cheng legger til at gratisbillettene vil bli distribuert til innkommende og utgående reisende av byens flyplassmyndigheter neste år.

Finansieres av støtteordning

Gratisbillettene finansieres gjennom en nødhjelpspakke fra flyplassmyndighetene i Hongkong til flyselskaper og luftfartsindustrien fra flyplassmyndighetene i Hongkong (AA) etter utbruddet av coronaviruset.

AA kjøpte opp 500.000 billetter fra de nasjonale flyselskapene for å tilføre likviditet til selskapene, skrev Hong Kong International Airport i en pressemelding i april 2020.

Planene var også den gang at billettene skulle gis bort til turister og innbyggere i Hongkong etter at pandemien var over.

Hongkong var en populær turistdestinasjon før pandemien.

Hongkong hadde totalt 184.000 turister i årets åtte første måneder, noe som var en markant nedgang fra årene før pandemien, skriver BBC. Omtrent 56 millioner mennesker besøkte byen i løpet av hele 2019.

Prudence Lai, senioranalytiker ved markedsundersøkelsesfirmaet Euromonitor International, tror at tilbudet om gratis flybilletter vil fremskynde prosessen med å reparere ryktet til Hongkong som turistdestinasjon.

– Tallene fra før pandemien viser at potensialet for full gjenoppstandelse av markedet er der, sier hun til den britiske kanalen.

Flyplasstrøbbel

Selv om Hongkong nå har fjernet karantenereglene sine, så er flytrafikken og reiselivet langt ifra tilbake til normalen. Fremdeles finnes det ikke nok tilgjengelige flyreiser til å dekke forespørselen.

Antallet tilgjengelige flyseter til og fra Hongkong denne måneden utgjør kun 18 prosent av antallet seter som var tilgjengelig i oktober 2019, ifølge Bloomberg. Rundt 45 flyselskaper kjører rutefly til byen i oktober, som er kun halvparten så mange som for tre år siden.

Cathay Pacific, et av flyselskapene med hovedsete i Hongkong, har uttalt at de tvil ta tid å gjenoppbygge kapasiteten sin fra før pandemien. Selskapet har fremdeles mangel på ansatte, både piloter, kabinpersonale og øvrige flyplassansatte, etter pandemiårene. I tillegg tar det tid å gjøre fly som har stått parkert lenge klare til å fly igjen.

Samtidig har store internasjonale flyplasser, deriblant London Heathrow, bedt flyselskaper om å kutte antallet flyreiser, siden det ble vanskelig å håndtere den enorme trafikken i løpet av sommeren.

Daglige passasjerbegrensninger og kutt i forskjellige tjenester har gjort det utfordrende å gjenopplive ruter til Hongkong og andre destinasjoner som har vært sterkt preget av restriksjoner.