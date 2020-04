Nærmer seg enighet om ny stor krisepakke i USA

Det hvite hus og Kongressen er svært nære å bli enige om en ny omfattende krisepakke pålydende 450 milliarder dollar, opplyser USAs finansminister.

USAs finansminister Steven Mnuchin, her sammen med president Donald Trump. Foto: AP / NTB scanpix

Det bekreftes av president Donald Trump som under søndagens pressebrifing sa at krisepakken kan være klar mandag. Finansministeren uttalte tidligere på dagen at partene kan komme til enighet allerede i løpet av søndag.

Krisepakken på opp mot 450 milliarder dollar, tilsvarende over 4.600 milliarder kroner, skal brukes til et låneprogram for småbedrifter, til å finansiere sykehus og til økt virustesting.

Finansminister Steven Mnuchin sier han håper krisepakken kan bli vedtatt av Kongressen neste uke.

