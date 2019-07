En vintersesong av de sjeldne og varm sommer ga passasjerrekord med over to millioner besøkende. Da alle regningene var betalt, satt selskapet igjen med 32 millioner kroner.

Bergens fremste turistattraksjon soper inn penger.

Ifølge den ferske årsrapporten til Fløibanen AS ble det solgt 2.023.000 billetter i 2018. Det er en økning på ti prosent fra året før, og rekord.

– Takket være et formidabel skisesong helt frem til mars, som ble avløst av det fine sommerværet allerede i mai, ble veksten mer enn vi kunne forvente, skriver daglig leder Anita Nybø til Bergens Tidende.

Trenger pengene

Rekord ble det også på inntektssiden. Totalt tok selskapet inn nesten 98 millioner kroner, mot 85 millioner året før.

Kostnadene holdt seg på samme nivå som i 2017, så driftsresultatet økte til rekordhøye 42 millioner kroner.

Det gir et resultat etter skatt på 32 millioner kroner, hvorav 13,5 millioner fordeles på aksjonærene (Bergen kommune eier over 47 prosent) og 18,5 millioner overføres til egenkapital.

De millionene kan trengs, ifølge styreleder Bjart Nygaard.

Skal øke kapasiteten med 50 prosent

Fløibanen har store ambisjoner for de neste årene.

Nå kan de ta unna 1000 passasjerer i timen. Om ett par år skal de kunne ta rundt 1500.

Stasjonene skal oppgraderes, og selskapet skal gå til innkjøp av nye vogner.

De totale kostnadene vil ligge et sted mellom 100 og 200 millioner kroner, sier Nygaard.

– Derfor er det viktig at vi tjener penger nå, sier han.

Eirik Brekke (arkiv)

Fakta: 2018 i Fløibanen AS Konsernregnskapet omfatter morselskapet Fløibanen AS og datterselskapet Fløirestauranten AS. Ved utgangen av 2018 hadde Fløibanen AS 21 heltidsansatte fordelt på 11 kvinner og 10 menn. Videre var 60 personer engasjert som sommervikarer og deltidsansatte i 2018. Daglig leder hadde en lønn på 1.065.826 kroner, og i tillegg annen godtgjørelse på 40.400 kroner. Selskapet har utbetalt styrehonorar på 460.000 NOK i 2018. Ved utløpet av året hadde Fløibanen AS 467 aksjonærer. Bergen kommune er selskapets største aksjonær med 63.930 (47,4 prosent), mens GC Rieber AS er nest største aksjonær med 18.450 aksjer (13,6 prosent).

Nye vogner

Stasjonene skal blant annet utformes på en måte som gjør passasjerflyten bedre.

– Disse sakene er nettopp byggemeldt, så her starter vi nok opp i løpet av året, sier Nygaard.

Etter planen skal stasjonene være ferdig oppgradert første halvår 2021.

Vognene som skal erstattes nærmer seg en alder på 20 år. De nye skal bli noe lengre, og få bedret kapasitet.

– Men målet er ikke bare å pøse på med folk. Vi skal gi en god opplevelse, sier Nygaard.

Fortsatt for bergenserne

I tillegg skal de etablere kunstsnøanlegg ved Skomakerdiket, slik at de kan produsere snø når det er minusgrader, og bygge varmestuen «Skomakerstuen», som skal stå klar seint i år.

SAAHA AS (illustrasjon)

Egenkapitalen på drøyt 94 millioner vil neppe strekke til, så Fløibanen vil måtte ta opp noe lån for å finansiere oppgraderingene.

Det vil ikke føre til at Fløibanen blir en svindyr attraksjon forbeholdt turistene, bedyrer Nygaard.

– Det som er viktig for oss er at Fløibanen er et ikon for Bergen. Det har vi veldig respekt for – at alle skal kunne bruke det. Du skal kunne gå opp der og leke på lekeplassen og det skal ikke koste deg fem øre. Det er et tilbud til byens befolkning som vi føler et samfunnsansvar for å drive, sier han.

Ifølge Nygaard er det fortsatt de tre sommermånedene som drar inn mest, men de begynner å nærme seg positivt resultat på driften hele året.

Tjener på restaurantdriften

Det heleide datterselskapet Fløirestauranten AS, som eier restaurantbygget på toppen av Fløyen, endte med et negativt resultat på drøyt to millioner kroner i fjor.

Det skyldes ifølge Nygaard, som også er styreleder der, omfattende oppgraderinger, blant annet bytte av tak og ventilasjonsanlegg.

Kafeen og butikken på toppen går i pluss, ifølge daglig leder Nybø.

– Det lønner seg for Fløibanen og drive både butikk og kafé.

Begge er åpne hver dag, hele året.

– Det er et suksesskriterie, da både turister og bergensere ønsker aktivitet og opplevelser uavhengig av sesong.

– Det er et team flere misunner oss som står bak dette resultatet, sier Nybø.