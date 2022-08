Lite vann i Rhinen kan forverre energikrisen

Vannstanden i den viktige, vesteuropeiske elven nærmer seg kritiske nivåer som kan stanse frakt av drivstoff.

Et transportskip på Rhinen passerer gjennom Düsseldorf i Tyskland fredag.

– Rhinen ligger fredag an til å krympe til et kritisk nivå som kan snu opp ned på handelen med drivstoff i hele Europa, med effekter som potensielt kan slå gjennom kontinentet i måneder fremover, skriver oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i en kommentar fredag.

I løpet av helgen ventes vannstanden å falle til 37 centimeter ved det viktige målepunktet ved Kaub langs Rhinen vest for Frankfurt, ifølge tall fra tyske myndigheter.

Så lite vann kan skape store problemer for frakten av varer på elven.

40 centimeter er den kritiske grensen for mange av skipene på Rhinen, ifølge Bloomberg. Nivået er et mål på mulighetene for å navigere på elven, og ikke den faktiske dybden i Rhinen.

Når vannstanden er lav må lekterne på elven redusere hvor mye de tar med seg, og så lite vann som det nå ventes gjør at det for flere ikke vil være lønnsomt å frakte med transportskip på elvene.

Den lave vannstand i Rhinen kan skape problemer for transporten av mange ulike varer. Her fra Köln onsdag denne uken.

– Kunne ikke kommet på et verre tidspunkt

Rhinen brukes til å frakte alt fra drivstoff og kjemikalier til papir og korn innover i Europa.

Elven renner fra Sveits og gjennom folkerike, industritunge områder vest i Tyskland. Den passerer like ved Frankfurt, før den renner videre gjennom Bonn, Köln og Düsseldorf på vei mot Nederland og Nordsjøen.

Transport på elven er en viktig måte å frakte drivstoff fra området ved havnene Amsterdam, Rotterdam og Antwerpen (ARA) videre til Tyskland og Sveits, og lite vann i Rhinen kan ifølge Facts Global Energy hindre handel med 400.000 fat oljeprodukter per dag, skriver Bloomberg.

– En betydelig forstyrrelse for en viktig forsyningsrute for bensin og diesel fra ARA til innlands-Europa kunne ikke kommet på et verre tidspunkt, skriver Facts Global Energy i et notat.

Kaub rett vest for Tyskland er et av de viktige punktene for å måle vannstanden i Rhinen med tanke på frakt.

I Tyskland melder kjemikalieselskapet BASF om at de bruker mer tog og har bestilt lektere som skal klare lav vannstand, mens stålprodusenten ThyssenKrupp sier deres kriseteam har daglige møter, ifølge Bloomberg. Energiselskapet Utility Uniper sier de over tid ikke vil klare å frakte nok kull med tog til å kjøre sine anlegg på full kapasitet.

– Usannsynlig

Samtidig sier myndighetene i Tyskland at man ikke tror vannstanden vil by på problemer – ennå.

– Vedvarende tørke kan i teorien påvirke fremkommeligheten, men jeg tror ikke det er sannsynlig nå, sier Hans-Heinrich Witte fra GDWS, et organ som er ansvarlig for vannveier og skipsfart, til avisen FAZ.

– Mye må da bli fraktet via vei og jernbane, sier Witte.

Energikrise

Den lave vannstanden og transportutfordringene på Rhinen kommer samtidig som Europa står midt i en energikrise.

Olje- og gassprisene har økte ytterligere etter at Russland invaderte Ukraina i februar. En rekke land, inkludert EU, har innført omfattende sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen. EU har blitt enige om både et delvis forbud mot russisk oljeimport og frivillige gasskutt.

For vanlige europeiske forbrukere merkes energikrisen blant annet gjennom dyr bensin og høye strømpriser, som er med på å drive en skyhøy inflasjon.

Russland har redusert gassleveransene til Europa, og de høye gassprisene påvirker også strømprisen både på kontinentet og her til lands i Sør-Norge.

Tyskland er også et av landene som har satt i gang igjen gamle kullkraftverk i møtet med krig, inflasjon og energikrise.

Vannstanden har også falt i flere andre av de store elvene i Europa. Her fra Budapest i Ungarn, der Donau renner gjennom.

Tørt i flere elver

Tørt vær og unormalt høye temperaturer i Europa har allerede skapt bekymring for matforsyningen og lagt press på matprisene, som E24 har omtalt tidligere.

Tørken i Europa har bidratt til at det også er lav vannstand i andre viktige elver på kontinentet. Det gjelder blant annet Po-elven i Nord-Italia og Europas neste lengste elv Donau, som renner fra Tyskland og østover til Svartehavet.

Vannstanden i Rhinen ved Kaub er nå på det laveste siden 2007, ifølge Bloomberg.

Utover i neste uke skal det bli enda verre. Anslagene til tyske myndigheter tilsier at den kritiske grensen passeres tidlig søndag ved Kaub, og at vannstandsnivået kommer ned i 34 centimeter på tirsdag.

Et fraktskip på vei fra Köln til Düsseldorf fredag.