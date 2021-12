Strenge begrensninger for ambulansehelikopter etter hendelser i Troms og Brønnøy

Det innføres strenge begrensninger for flyging i snøvær for ambulansehelikopter av typen Airbus H145 med IBF etter to hendelser i Troms og Brønnøysund.

NTB

Stiftelsen Norsk Luftambulanse opplyser i en pressemelding at begrensningene rammer seks av basene til Norsk Luftambulanse Helikopter i Lørenskog, Arendal, Bergen, Trondheim, Brønnøysund og Kirkenes.

Airbus Helicopters har besluttet at det ikke skal flys i fallende eller blåsende snø, eller med temperaturer under 5 grader og synlig fuktighet. Synlig fuktighet defineres som snø, sludd, is eller tåke/skyer som reduserer sikten under 800 meter.

Det var i slutten av forrige måned et ambulansehelikopter mistet motorkraften og måtte nødlande i løpet av få sekunder i myra midt i skogen i Sør-Troms.

Ifølge Nordlys har operatøren Norsk Luftambulanse AS kalt hendelsen for en kontrollert landing, men Havarikommisjonen har i ettertid valgt å grense hendelsen og omtaler den som alvorlig.