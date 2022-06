Analytiker om prisen på SAS-aksjen: – Helt ko-ko

SAS-aksjen blir sendt til værs etter at Danmark er villig til å spytte inn friske penger i det kriserammede flyselskapet.

KAN FÅ DANSK HJELP: SAS forhandler med kreditorer, investorer og ansatte for å sy sammen en redningspakke.

SAS stiger kraftig på børsen etter at Danmark åpner for å gi finansiell hjelp til det kriserammede flyselskapet – få dager etter at Sverige sa nei til å spytte inn mer penger.

Investorene sender kursen opp 32 prosent til 80 øre. Det gir en børsverdi av dagens SAS på 5,8 milliarder kroner.

På det meste steg aksjen så mye som 45 prosent.

– Aksjekapitalen er egentlig tapt, sier analysesjef Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets til E24.

Mener aksjen er verdt ti øre

– Det aksjemarkedet sier, når det gjelder hvordan aksjen er priset nå, så skal den danske stat sponse andre eksisterende aksjonærer med fire milliarder. Det er helt ko-ko, sier han.

Sparebank1 Markets-analytiker Lars-Daniel Westby.

Westby fremholder at investorene som skyter inn ny kapital vil være de som bestemmer, deretter følger kreditorene som gjør om gjeld til aksjer og til slutt kommer dagens aksjonærer som sitter nederst ved bordet.

Han sier verdiene i SAS er en kake som skal deles.

– Eksisterende aksjonærer har ikke så mye de skulle sagt. Da får de minst av den kaken.

Westby sier at eksisterende aksjonærer typisk blir sittende med fem til ti prosent eierandel etter at et selskap har gått gjennom en restrukturering. I SAS sitt tilfelle innebærer det at aksjen er verdt ti øre, ifølge analytikeren.

– Du kan sikkert tro på at den danske stat har lyst til å hjelpe eksisterende aksjonærer. Jeg ville ikke ha veddet på det. Det er ikke sikkert det er feil, men sannsynligheten vil jeg si er ganske lav.

Danmarks finansminister Nicolai Wammen møtte fredag pressen for å si hva Danmark vil gjøre med sitt eierskap, kort tid etter at Sverige sa nei til å bidra mer penger.

Ifølge Wammen er et bredt flertall i det danske Folketinget villige til å ettergi og konvertere gjeld på rundt 3,5 milliarder danske kroner i SAS.

Danmark er også villig til å skyte inn nye penger i SAS, på visse vilkår.

Flertallet ønsker også at Danmark skal ha en eierandel på mellom 22 og 30 prosent i SAS, opplyser Wammen. Sverige og Danmark eier for tiden 21,8 prosent hver i SAS.

SAS la tidligere i år frem en redningsplan som skulle kutte selskapets kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Selskapet ønsker også å konvertere gjeld for 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger.

Samtidig varslet pilotene i SAS denne uken at 900 SAS-piloter kan havne i storstreik fra 29 juni.

Mener betingelsene avgjør

– Er caset bra blir SAS reddet uansett. Det er en del ting som må falle på plass. Flere har sagt at de vil stille opp med penger. Det er en gratis opsjon i forhold til at du får vite betingelser og kan bestemme om du vil være med eller ikke, sier Westby.

– At partene som sitter på gjeldssiden og har kapital er villig til å snakke om en løsning, det er positivt. Men det har ikke så mye å si. På samme måte som svenskene sa at de ikke skulle spytte inn ny kapital. Det kommer alltid ny kapital hvis betingelsene er bra nok og de får ryddet opp. Men, det gjør det ikke lettere å bli enige med fagforeningene, sier han.