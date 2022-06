IMF ser behov for tiltak knyttet til høye boligpriser og gjeld

Norsk økonomi er mindre utsatt enn mange andre land for usikkerheten etter krigen i Ukraina, men bør ta grep for å hindre overoppheting, anbefaler IMF.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det internasjonale valutafondet (IMF) ser fortsatt høy gjeld og stigende boligpriser som de viktigste sårbarhetene i norsk økonomi.

Det kommer fram når fondet leverer sin rapport om den norske økonomien til Finansdepartementet torsdag.

– Mens boligprisveksten har avtatt noe og vil trolig avta ytterligere i lys av renteøkninger, bør det fortsatt gjøres en innsats for å lette begrensningen på tilbudet av nye boliger, skriver IMF.

– Det vil være hensiktsmessig å bevare strammere boliglånsregulering for Oslo, og det bør vurderes en gradvis utfasing av skattefradrag for boliglånsrenter, heter det videre.

IMF påpeker også at ytterligere gradvis renteoppgang i henhold til Norges Banks egne prognoser, er passende, gitt inflasjonsutsiktene. Norges Bank har varslet nytt rentehopp i juni til 1,0 prosent fra dagens 0,75 prosent, og videre til en topp på 2,5 prosent de nærmeste årene.

Finanstilsynet her hjemme har også advart om kombinasjonen av høy gjeld og boligprisvekst i lang tid, og varslet senest onsdag at en kraftig renteoppgang kan gi betydelig boligprisfall.

De norske boligprisene har økt mye over lang tid, og prisnivået er nå vesentlig høyere enn før pandemien.

Les også Finanstilsynet: Rentesjokk kan gi betydelig boligprisfall

Avviser nye tiltak

Statssekretær Lotte Grepp Knutsen (Ap), som mottok IMF-rapporten på vegne av finansministeren, avviser overfor E24 at det er aktuelt å endre skattefradrag eller innføre nye tiltak med hensyn til boliglån og -priser nå.

Hun tilføyer imidlertid at regjeringen deler IMFs vurderinger på dette feltet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum svarer slik på IMFs bekymringer i en pressemelding:

– IMFs bekymring for den høye gjelden i husholdningene understreker behovet for at regjeringen fører en trygg økonomisk politikk, som ikke skaper ytterligere press i norsk økonomi. Vi må løse folks hverdagsutfordringer, uten at det bidrar til å skape nye problemer i folks økonomi.

Advarer om overoppheting

IMF påpeker også at usikkerheten i kjølvannet av krigen i Ukraina har økt, men at den norske økonomien er forholdsvis skjermet.

Fondets prognose for utviklingen i fastlandsøkonomien lyder på rundt fire prosent. Til sammenligning venter regjeringen en vekst på 3,6 prosent.

IMF advarer samtidig om risiko for overoppheting av økonomien.

– I lys av den høye kapasitetsutnytting, burde finanspolitikken strammes inn for å unngå risiko knyttet til overoppheting, skriver IMF.

Til dette svarer finansminister Vedum (Sp): – Det viktigste vi gjør for folks økonomiske sikkerhet nå, er å holde igjen på pengebruken. Da unngår vi en overoppheting av økonomien.

I regjeringens forslag til revidert statsbudsjett ble oljepengebruken økt med 30 milliarder fra høstens opprinnelige budsjett til 352 milliarder kroner.