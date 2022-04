Passasjerskipet «Havila Capella» er strandet i Bergen på grunn av sanksjonene mot Russland

Selskapet beklager overfor passasjerene.

Havila Capella til kai i Nøstebukten i Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Passasjerskipet MS «Havila Capella» skulle i 20-tiden tirsdag kveld seile fra Bergen. Ved midnatt ligger skipet fortsatt ved kai i byen.

Nå bekrefter kommunikasjonsansvarlig i Havila, Lasse A. Vangstein, at det skyldes sanksjoner mot skipets russiske långiver GTLK.

– Det er en usikkerhet rundt forsikringsdekningen som gjør at avgangen er utsatt. Det er en situasjon som har oppstått som følge av sanksjoner mot leasingselskapet som har finansiert Havila, sier Vangstein til BT.

I kontakt med myndighetene

EU har begrunnet sanksjonene mot GTLK med at selskapet «støtter finansielt og drar nytte av Russlands regjering, som er ansvarlig for annekteringen av Krim og destabiliseringen av Ukraina».

Vangstein tilføyer at de er i kontakt med norske myndigheter for å få avklart situasjonen.

– Det er dypt beklagelig for alle våre passasjerer som gledet seg til å reise. Dette er ute av vår kontroll, sier Vangstein.

– Vil bryte russiske bånd

Han forteller at de jobber med å finne en snarlig løsning, og ønsker å ivareta passasjerene. Vangstein understreker at selskapet er norsk, og at skipet etter alle praktiske formål er norsk.

– Vi har støttet sanksjonene mot russiske selskaper. Nå jobber vi med å refinansiere dette skipet for å bryte russiske bånd, sier han.

GTLK er en av verdens største aktører innen leasing av fly. Ved utgangen av 2020 ble porteføljen av 70 passasjerfly og 19 tankskip verdsatt til 4,5 milliarder dollar. På kundelisten står blant annet flyselskaper som Emirates, easyJet, SunExpress og Aeroflot.

«Havila Capella» dro fra Ålesund mandag kveld og ankom Bergen i 13-tiden tirsdag, og skulle egentlig seilt videre i 20-tiden tirsdag kveld.