Skal undersøke om SAS har brutt markedsføringsloven

Ifølge NRK vil Forbrukertilsynet undersøke om SAS bryter forbudet mot villedende markedsføring.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Årsaken er alle kanselleringene til SAS den siste tiden, skriver NRK.

Flyselskapet har tidligere varslet at de vil kansellere 4000 flygninger i sommer. Samtidig kanselleres det flyvninger daglig og kunder flyttes rundt.

Dette skaper store usikkerheter for folk som skal ut å fly den kommende tiden.

Nå vil Forbrukertilsynet undersøke om SAS bryter reglene i markedsføringsloven, opplyser seksjonssjef Tone Drevland i Forbrukertilsynet til statskanalen.

Bakgrunnen er det som har kommet frem i media og enkelte klager Forbrukertilsynet har mottatt.

– Vi har nå kalt inn SAS til et møte for å få den informasjonen vi trenger i saken for å kunne ta stilling til om det foreligger lovbrudd, sier Drevland til NRK.

SAS har bekreftet ovenfor Forbrukertilsynet at de stiller i møte, skriver NRK.