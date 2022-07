Bonde døde av skader etter stell av krøtter i fjøs i Gudbrandsdalen

En mann ble erklært død på stedet etter at nødetatene rykket ut etter varsel om at en bonde var alvorlig skadd i et fjøs i Gausdal lørdag ettermiddag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Politiet ble varslet klokka 13.26 lørdag ettermiddag da de mottok en nødtelefon fra et gårdsbruk hvor en bonde i 40-årene var kommet alvorlig til skade i forbindelse med stell av krøtter i et fjøs. Da nødetatene kom fram til gården ble bonden erklært død på stedet.

– Politiet anser ikke forholdet som straffbart, men oppretter undersøkelsessak, avdøde blir obdusert, pårørende er varslet og tilbys krisehjelp. Arbeidstilsynet er varslet, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.