POSITIVT: Leder for Norges Eiendomsmeglerforbund, Kurt Fridtjof Buck, sier man til en viss grad vet hva man får på boligmarkedet i 2019. Dette mener han er positivt for alle som skal bevege seg inn og ut av boligmarkedet. FOTO: Geir Martin Strande

Eksperter spår et kjedelig og forutsigbart år på boligmarkedet

– Neste år vil vi nok få et marked uten de store overraskelsene. Det vil være enkelt for folk å forholde seg til boligmarkedet, sier Kurt Fridtjof Buck, leder for Norges Eiendomsmeglerforbund.