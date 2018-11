KLUBBLEDERE: Andreas Nieuwejaar (til v.) og Alexander Torsvik og er klubbledere hos henholdsvis Onesubsea Processing og StS Gruppen AS, og sitter begge i styret til den mektige avdeling 5 i Fellesforbundet. De er bekymret for utviklingen for de utenlandske ansatte i leverandørindustrien. FOTO: Rune Sævig