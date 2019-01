Det var flere tvangsavviklinger og konkurser i 2018 enn under finanskrisen.

I fjor måtte eierselskapet bak bergens-kjeden Tilbords legge inn årene. Til sammen gikk 734 hordalandsbedrifter over ende i 2018. Det er mer enn 100 flere enn under finanskrisen i 2009, forteller fagsjef Per Einar Ruud i data- og analyseselskapet Bisnode.

– Hordaland og Sogn og Fjordane er to av fylkene i Norge der antall konkurser har økt mest, sier han.

Økning i antall konkurser og tvangsavviklinger i Hordaland i 2018 var 11 prosent. Mens den var 33 prosent i Sogn og Fjordane.

Fakta: Se tallene for Vestlandsfylkene her Sogn og Fjordane hadde en økning i antall konkurser på hele 32,8 prosent i 2018. Hordaland hadde en økning i antall konkurser og tvangsavviklinger på 11,2 prosent. Mens Rogaland hadde 6,4 prosent færre konkurser i 2018 enn året før. Oslo, som har flest bedrifter, opplevde også en økning i konkurser i 2018, med 3,7 prosent.

Hordaland møtte konkurstoppen i 2016 med 735 konkurser.

– Flere fylker på Vestlandet merket oljekrisen da, sier Ruud.

Høye konkurstall også nasjonalt

Men mens tallene er negative i Hordaland og Sogn og Fjordane, har trenden snudd i Rogaland.

Jan M. Lillebø

– Rogaland har klart seg bedre det siste året med seks prosent færre konkurser enn året før, sier Ruud.

Til sammen ble 6288 selskaper tvangsavviklet eller slått konkurs i Norge i fjor. Det er en økning på 2,8 prosent fra året før, og det nest høyeste antallet som noensinne er målt.

Disse bransjene er mest utsatte

Det er tre bransjer som er spesielt utsatt for konkurser: tjenesteyting, detaljhandel og bygg og anlegg.

– Det som gir grunnlag for fortsatt bekymring, er de svært lave marginene innen detaljhandel. Her har bedriftene en gjennomsnittlig driftsmargin på kun 1,5 prosent, mot 5,5 prosent for resten av næringslivet. Det er derfor mange butikker som ikke har så veldig mye mer å gå på, sier Ruud.

Men generelt synes Ruud at det er vanskelig å forklare hvorfor antall konkurser steg i fjor.

– Det går jo ganske bra med norsk økonomi. Bedriftene har relativt stor egenkapital, det er relativt liten arbeidsledighet og renten holder seg lav.

Fakta: Så mange flere konkurser er det Tjenesteyting opplevde en økning på 4,6 prosent i antall konkurser og tvangsavviklinger fra januar til desember 2018, sammenliknet med samme periode i 2017. Innen detaljhandel var det et konkursskred i 2018 med en økning på 5,9 prosent, sammenliknet med året før. Bygg og Anlegg har lenge vært den bransjen som har ligget på konkurstoppen, men her var der kun en beskjeden vekst på 1,1 prosent. Den bransjen som ser ut til å ta opp konkurransen om konkurstoppen er hotell- og restaurantbransjen. De opplevde den største økningen av alle bransjene i år, med hele 11,7 prosent sammenliknet med 2017. Kilde: Bisnode

Stor optimisme kan føre til konkurser

Professor ved Norges Handelshøgskole, Lasse Lien, mener at mange nyetableringer kan forklare de høye konkurstallene.

– Siden 2009 har det vært en sterk vekst i bedriftsetableringer. Antallet har økt år for år og mange bedrifter har ikke klart seg. Du kan si at veksten av nye selskaper har vært med på å drive frem flere konkurser.

Lien sier at flere konkurser ikke bare skyldes nedgangstider, men at det like gjerne kan være en konsekvens av stor optimisme.

– Den andre årsaken til flere konkurser henger nok sammen med strukturendringer i varehandelen som følge av det teknologiske skiftet. Dette skjer også i andre bransjer, men er spesielt tydelig i varehandelen. Han som en gang laget lærpisker til hester har vært gjennom det samme.

Utsiktene har ikke vært så rosenrøde det siste året med blant annet varsler om renteøkninger. Lien tror at noen selskaper kanskje også har gitt seg av den grunn.