Over 5000 flyplassansatte er permittert eller oppsagt på Oslo Lufthavn

Nesten 2000 ansatte ved Oslo Lufthavn er oppsagt og over 3500 er permitterte på grunn av nedgangen i flytrafikken under koronapandemien.

Over 5000 flyplassansatte er permittert eller oppsagt på Oslo Lufthavn. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det viser tall NRK har hentet inn fra de største selskapene ved Oslo Lufthavn. De mange hotellene rundt flyplassen er ikke regnet med.

Passasjertallet har i det siste ligget på rundt 15 prosent av hva det var før koronapandemien brøt ut, og nylig vedtok Avinor at deler av flyplassen skal stenges ned.

Leder for Nav i Ullensaker Gry Hosøy er bekymret for at vi bare har sett begynnelsen på oppsigelsene.

Ankomsthallen vest på Værnes lufthavn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ved Trondheim lufthavn Værnes er rundt 400 av de ansatte ved flyplassen helt eller delvis permitterte.

– Det er en alvorlig situasjon. Totalen er veldig omfattende. I tillegg er det enkeltmennesker, familier og par der begge jobber på Værnes, så dette er tøft og veldig, veldig spesielt, sier Marit Stigen, lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn Værnes.