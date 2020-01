Vindturbiner kutter TV-signalet til bygdefolket

Folk i Berle i Bremanger får ikke sett på fjernsyn. Årsaken er vindturbinene i den nye vindparken på Hennøyfjellet i Nordfjord.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Folk i bygda Berle i Bremanger får ikke sett på fjernsyn på grunn av en ny vindpark. Her ses vindturbiner i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Jeg er interessert i sport og skirenn, men det er ikke mulig for meg å se slik forholdene er. Jeg betaler for en vare jeg ikke får levert. Det er fryktelig irriterende, sier Isak Berle til NRK.

Vindparken startet driften i desember, og forstyrrelsene på TV-sendingene begynte samtidig. Etter hvert ble det klart for bygdefolket hva som var årsaken.

Det er Norges Televisjon (NTV) som har ansvar for driften av det digitale bakkenettet for TV. NTV mener Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har skylden for at folk i den vesle vestlandsbygda har mistet signalene.

Administrerende direktør Trude Malterud i Norges Televisjon krever at de forstyrrende turbinene stoppes til problemet er løst.

– På den måten vil bygdefolket få se TV igjen, sier hun til kanalen.

NVE vil derimot ikke love at det blir aktuelt å stenge med turbinene, og direktør i konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby, kan heller ikke love snarlig bedring.

– Vi må få på plass en dialog med aktuelle parter før jeg kan si noe nærmere om tidspunktet for det, sier han.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 08:23

Mest lest akkurat nå

Anbefalt