Rollemodeller med maskara skal bedre kjønnsbalansen i teknologibransjen

Over 300 elever på teknologisk jentetreff i Bergen.

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

SJEKKE UT: – Rekk opp en hånd den som vil undersøke litt mer om teknologiske utdanninger, sa konferansier Synne Uddmo Ask på tampen av «Jenter og teknologi» på Ole Bull Scene. 320 jenter fra flere ungdomsskoler deltok på seminaret. Tor Høvik

– Hvem inspirerte dere mest, spør konferansieren.

– Matrosen, roper en jente i salen.

Rundt henne sitter over 300 andre bergenske niende- og tiendeklassejenter med hver sin lysende mobil. De har nettopp svart på en kahoot (digital quiz) om teknologi og utdanning. Og de har hørt flere kvinner fortelle om sin yrkesvei under tirsdagens «Jenter og teknologi»-seminar på Ole Bull Scene.

– Inspirerende

I likhet med jenten i salen, ble tre klassevenninner fra Lynghaug skole også inspirert av matrosen.

INSPIRERT: Amalia Lid Jåstad (til h.), Karen Vatnelid og Elise Sætrevik fra Lynghaug skole synes teknologiseminaret var inspirerende. Tor Høvik

– Det var overraskende at teknologi er så viktig til sjøs, sier Elise Sætrevik.

– Og for sånne legeting, supplerer Amalia Lid Jåstad.

– Det var gøy og inspirerende, synes Karen Vatnelid.

Alle tre har bestemt seg for å velge realfag når de begynner på videregående skole neste høst.

På seminaret lærte de at nesten alt av teknologisk utvikling hittil har vært styrt av menn. Og at flere kvinner og mer mangfold kan gi bedre teknologiske løsninger.

– Jeg tror sånne seminar kan ha stor påvirkning, man får vite om flere muligheter, sier Amalia, som allerede har bestemt seg for å bli veterinær.

Norgesturné

«Jenter og teknologi» arrangeres av NITO, NHO og Norsk Senter for Realfagsrekruttering, og finansieres av Barne- og likestillingsdepartementet. Målet er å øke kvinneandelen i teknologifagene, og seminaret i Bergen er del av en omfattende Norgesturné denne høsten.

BEDRE: Økt mangfold i alder, etnisitet og kjønn bedrer den teknologiske utviklingen, fikk elevene høre på «Jenter og teknologi». Etter foredragene svarte de på kahoot-quiz. Tor Høvik

På hvert stoppested deltar noen lokale rollemodeller. I Bergen er prosjektleder Ingrid Lothe Eldholm i Sweco en av dem.

– Kvinner har gjerne litt andre tilnærminger. Det er ikke snakk om at vi skal ta over teknologibransjen, men man merker når det er bedre balanse på arbeidsplassen, sier hun.

Stort behov

Både norske bedrifter og kommuner melder om stort behov for teknologer. Nå som teknologi brukes over alt og dermed skal treffe et bredere lag i befolkningen, bør flere jenter med, mener arrangørene.

Men fremdeles er det slik at jenter primært velger yrker i omsorgssektoren. Derfor er det viktig å vise at normale jenter – med sminke – kan bli ingeniør eller astronaut, for den saks skyld.

Ingrid Lothe Eldholm tror det er smart å få frem noe annet enn «stereotypen av en mannlig ingeniør i femtiårene».

– Ingeniører bygger sykehus og meierier med IT-teknologi. Og de møter mennesker hele tiden, sier hun og legger til:

– Det skulle vært en liknende kampanje for å få flere menn inn i helsesektoren.