Et hull i noten i ventemerden til slakteriet skal være årsaken til rømmingen.

Tirsdag meldte Fiskeridirektoratet om en rømming fra Slakteriet Brekke i Gulen kommune. 10.000 laks med en snittvekt på fire kilo hadde rømt.

Nå opplyser selskapet selv at deler av fisken hadde fått påvist PD-viruset – en fiskesykdom som rammer laks. Selv skriver de:

«Den var vaksinert mot fiskesykdommen PD, men har likevel fått påvist viruset. Dette har derimot ikke noe betydning for å bruke fisken til konsum.»

Hull på to meter i diameter

Fiskeridirektoratet hadde på tirsdag tilsyn ved anlegget for å kartlegge hva som hadde skjedd.

– Vi ser alvorlig på all rømning. 10.000 laks er altfor mye. Merdene er omtrent tømt for fisk, sa Leni Marie Lisæter, seksjonssjef for kyst- og havbruksseksjonen region Vest til BT tirsdag.

Daglig leder i Slakteriet Brekke, Knut Strømsnes, påpeker at de varslet Fiskeridirektoratet med en gang.

– Vi oppdaget raskt et hull på 200 cm i diameter, noe som gjorde at vi varslet Fiskeridirektoratet, sier han i pressemeldingen.

Driver gjenfangst

Det var observasjoner av laks i Instefjorden mandag morgen som gjorde at slakteriet inspiserte ventemerden. De driver nå gjenfangst.

– Dette er svært beklagelig og skal ikke skje. Vi kommer til å gå igjennom alle rutiner for å finne ut hvordan vi kan hindre at noe slikt skal skje i igjen, sier Strømsnes.

Slakteriet oppfordrer fiskere som får laks om å rapportere antallet til selskapet.

– Dersom det er ønske om at fisken skal destrueres, tar Slakteriet Brekke imot denne, sier han.