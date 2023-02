Regjeringen holder pressekonferanse om strømtiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse.

STRØM I FOKUS: Statsminister Jonas Gahr Støre, her på besøk i Hammerfest tidligere i vinter.

Pressekonferansen, som starter klokken 18.30, vil ha strømtiltak som tema.

Regjeringen vil trolig legge fram endringer i strømstøtten, skrev NTB tidligere onsdag. Et grep kan bli å endre beregningen fra månedssnitt til time for time.

Tirsdag holdt statsminister Støre tale til landsstyret, hvor planene om å få kontroll på strømprisen var tema. Men noe løfte om kortsiktig styrking av strømprisstøtten, ga han ikke.

– Det er politisk styring som kan sikre at vi også i fremtiden har nok billig og stabil kraft i Norge, sa statsministeren, ifølge VG.

Kan føre til bredere støtte

Fram til nå har strømstøtten blitt beregnet ut fra et gjennomsnitt av spotprisen hver måned.

En av endringene kan være time for time-beregning. Dette vil føre til at strømstøtten øker for mange.

NTB melder derimot at det trolig ikke vil bli endringer i innslagspunktet på 70 øre.