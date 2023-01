Jan Petter Sissener: – Det er ingen vinner i dette. Kanskje Norwegian

Storinvestor Jan Petter Sissener var Flyrs største aksjonær, og konstruerte kriseplanen som gikk i vasken.

– Dette er bare trist og leit, sier Sissener når E24 ringer ham etter konkursmeldingen tirsdag kveld.

Flyr kunngjorde i en børsmelding at de har levert søknad om konkursbehandling til Oslo tingrett, og at de vil begjære seg konkurs onsdag.

Dette kommer etter at selskapet har hatt likviditetsproblemer gjennom hele 2022.

I går den 30. januar kom det man nå vet ble nådestøtet; Flyr kom ikke i mål med kriseplanen for å redde selskapet. Dermed måtte de søke om konkursbehandling.

KONKURS: Flyr søker tirsdag kveld om konkursbehandling.

– Trist for forbrukeren

Sissener har siden han kjøpte seg inn i Flyr vært tydelig på at han er tilhenger av modellen, og at han mener selskapet tilbyr et godt produkt for passasjerene.

Nå mener han det er de som er glade i å fly som er de største taperne.

– Dette er trist for forbrukeren, trist for passasjerene, trist for de som ikke får reist, og trist for eierne, sier Sissener.

– Er du overrasket?

– Nei, ikke egentlig. Det var opplagt at det var et alternativ når ikke egenkapitalen lenger var tilstede, sier han.

Flyr hadde en oppsatt flyging som skulle til Gran Canaria i morgen. De reisende fikk tirsdag kveld en melding der selskapet opplyser at flygingen er avlyst som følge av konkursen.

«Alle Flyrs flyginger er innstilt, og billettsalget er opphørt», skriver de i meldingen.

Tror Norwegian tjener på konkursen

Sissener har vært storinvestor i selskapet gjennom sitt fond Sissener Canopus.

Da det var krise i høst var det Sissener som foreslo en plan for kapitalinnhenting som innebar flere runder med emisjoner og reparasjonsemisjoner.

Totalt skulle Flyr på den måten hente inn 250 millioner kroner.

Etter årsskiftet har Canopus sine eierandeler i Flyr blitt stadig mindre. De var på 0,35 prosent ved årsskiftet, opplyser han.

Nå tror han konkurrentene i flymarkedet blir den store vinneren.

– Det er ingen vinnere i dette. Kanskje Norwegian, sier han.