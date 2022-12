Vindkraftbransjen reagerer på svar om grunnrenteskatten: – Utrolig sløvt

Vindkraftbransjens tall på andelen langsiktige vindkraftavtaler til priser under høyprisbidragets innslagspunkt, nådde aldri frem til Finansdepartementet. – Nok en bekreftelse på dårlig håndverk, sier bransjens organisasjon Norwea.

ØKTE SKATTER: Her fra Trønder Energis vindkraftanlegg i Åfjord kommune.

I oktober stilte Høyres fraksjon i finanskomiteen spørsmål til Finansdepartementet om andelen lange kontrakter i norsk vindkraftproduksjon inngått til priser under 70 øre per kilowattime.

Høyre ville vite hva statens inntjening fra høyprisbidraget fra vindkraft blir både i år og i kommende år, andelen lange kontrakter lagt til grunn.

Bakgrunnen var regjeringens forslag om å innføre et høyprisbidrag på 23 prosent av strømprisen over 70 øre kilowattimen.

Finansdepartementet svarte i november at det ikke har nøyaktig informasjon om hvor stor andel langsiktige kontrakter som er inngått til priser under 70 øre per kilowattime.

Les også Kraftprodusentene: Ny avgift kan gi mindre vann i magasinene til vinteren

Svaret har skapt reaksjoner i vindkraftbransjen:

– Jeg måtte klype meg i armen når jeg leste svaret, sier prosjektleder for kommunikasjon og samfunnskontakt Robert Kippe i Norwea.

– Dette er utrolig sløvt av Finansdepartementet.

Gjelder om lag halvparten av norsk vindkraft

I motsetning til Finansdepartementet, har nemlig Norwea denne informasjonen:

Omtrent halvparten av vindkraft i Norge er bundet opp i kraftavtaler, viser tall fra den europeiske vindkraftorganisasjonen WindEurope, ifølge Norwea.

Oversikt fra WindEurope viser at prisene i avtalene er under 70 øre.

– Hadde de ikke vært det, hadde ikke noen industriaktører vært interessert i avtalene, sier Kippe.

– Hvis Finansdepartementet hadde spurt oss, hadde de selvsagt fått tilsendt denne informasjonen, sier han.

REAGERER: Prosjektleder for kommunikasjon og samfunnskontakt Robert Kippe i Norwea.

Det var i slutten av september regjeringen la frem forslag om en rekke skattegrep rettet både mot oppdrettsnæringen og kraftbransjen.

De berørte næringene har gått hardt ut mot grepene. Vindkraftbransjen er misfornøyd med regjeringens fremgangsmåte og ønsker en utsettelse. Skatteforslaget skal gjelde fra nyttår, men sendes først på høring nå på slutten av året.

Les også Kraftskatt kan stride med Grunnloven: – Jobber med saken

Når det blir, er foreløpig ukjent. Ifølge Finansdepartementet skal det sendes ut «innen utgangen av 2022», opplyser departementet til E24.

Norwea mener skatteforslaget ikke kan tre i kraft før det er utredet og behandlet av Stortinget.

– Svaret fra Finansdepartementet er nok en bekreftelse på at skatteforslaget er lite gjennomtenkt og dårlig håndverk, sier Kippe.

– Målet må være en grunnrenteskatt som sikrer inntekter til felleskassen, samtidig som den ivaretar behovet for mer fornybar energi til klimatiltak og industriutvikling. En slik utforming er fullt mulig å finne og vi har også gitt våre forslag til hvordan det bør gjøres.

Svarer ikke om informasjonsfravær

E24 har spurt Finansdepartementet om hvorfor det ikke har informasjonen som vindkraftbransjen sitter på om kraftavtalene.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) viser til svaret departementet ga Høyres fraksjon i november, hvor det fremgår at departementet ikke har den nøyaktige informasjonen, men at det i provenyanslaget for høyprisbidraget «skjønnsmessig er lagt til grunn at en andel av det samlede vindkraftvolumet er solgt på langsiktige kontrakter mv., i hovedsak til priser under 70 øre/kWt».

Regjeringen anslår at høyprisbidraget, på usikkert grunnlag, vil gi 22,7 millioner kroner i bokførte inntekter i 2023.

Forslaget om å innføre et høyprisbidrag, både på vind- og vannkraftproduksjon, sendes ikke på høring, opplyser Vangen.

FORSVARER HØYPRISSKATTEN: Statssekretær Lars Vangen (Sp) i finansdepartementet.

Siden det ble lagt frem, har regjeringen kommet med både en endring og en presisering av forslaget:

Tidsavsnittet for høyprisbidraget har blitt foreslått endret fra et timebasert til månedlig gjennomsnitt, slik at høyprisbidraget betales først når snittprisen for en måned overstiger 70 øre per kilowattime

Høyprisbidraget skal være midlertidig og avvikles senest innen utgangen av 2024

– Den situasjonen vi har sett i energimarkedet det siste året har krevd tiltak utenom det vanlige. Tiltaket er tilpasset den spesielle situasjonen vi nå er inne i og er ikke et varig element i skattesystemet, sier Vangen.

– De ekstreme strømprisene vi har sett i deler av Sør-Norge det siste året, gir ekstra­ordinære overskudd, sier han.

– I denne situasjonen mener vi det er godt begrunnet at en større andel av ekstraprofitten fra strømproduksjon, definert som priser over 70 øre/kWh, fordeles tilbake til samfunnet. Det høye innslagspunktet bidrar til at det bare er produksjon i områder med høye priser som får avgift, sier Vangen.

Priser på rundt 30 øre

I november skrev E24 om kraftselskapene Varanger Kraft og Finnmark Kraft som sier de må få tilført mer kapital for å unngå konkurs etter regjeringens forslag til grunnrenteskatt.

I et notat hvor selskapene har regnet på effektene av regjeringens skatteforslag, påpeker de at prisene i de langsiktige avtalene gjerne ligger på rundt 30 øre kilowattimen – noe som er på linje med snittprisen i prisområdet Nord-Norge de siste 15 årene.

De to selskapene mener at det ikke har vært ekstraordinære inntekter og ekstraordinær avkastning i Nord-Norge. Det kan heller ikke forventes, mener de.

Les også Frykter konkurser i vindkraften: – En internasjonal skandale

«Etter vårt syn er begrunnelsen for å innføre grunnrenteskatt på vindkraft ikke til stede. Det oppstår ikke ekstraordinær avkastning (grunnrente) på vindkraftanlegg, spesielt ikke i Nord-Norge», skriver kraftselskapene.

Ifølge Energiwatch vil Finnmark Kraft vurdere rettslige skritt om ikke regjeringen snur om grunnrenteskatten. Selskapet opplyser til E24 at det er mer riktig å si at rettslige skritt ikke kan utelukkes dersom skatten blir slik foreslått.