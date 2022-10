John Carew om agenten: – Han styrte meg nesten som en dukke

OSLO TINGRETT (E24): I sin forklaring fortalte John Carew om et nært forhold til sin advokat og venn Per A. Flod, og sier at han alltid har stolt på sin samarbeidspartner, som nå får skylden for at det gikk galt.

ANGRER: John Carew sier han skulle ønske han tok tak i egen skatt tidligere.

– Jeg vil begynne med å si litt om hvordan det er å være fotballspiller, og si litt om hvordan livet mitt som fotballspiller har vært, begynner Carew i sin frie forklaring i Oslo tingrett.

Han forklarer at han har spilt A-lagsfotball siden han var 15, og ble hentet av Vålerenga da han var 17 år. Plutselig fikk han journalister på døren. Han beskriver opplevelsen som overveldende. Han gikk da fremdeles på videregående skole.

– Mitt første møte med hvordan klubber tilrettela for spillere var spesielt, sier han.

Han forklarer at denne tilretteleggingen ble mer og mer omfattende når han dro til større klubber. I 1999 dro Carew til Rosenborg. Da fikk han hjelp til innkjøp av møbler, og skulle fokusere mest mulig på fotball.

Men gjennom hele karrieren lenet han seg på en person: advokat og agent Per A. Flod.

NÆRT FORHOLD: John Carew og Per A. Flod har hatt et svært nært forhold siden 90-tallet. Her er de sammen i Valencia i år 2000.

Et stort apparat

Da han dro til Valencia året etter merket han at han kom til en storklubb, og begynte å kjenne på at det var et apparat som håndterte alt i livet hans.

De hadde allerede fikset bolig og bil til ham.

Denne tilretteleggingen strakte seg også til betaling av skatt. Dette håndterte Valencia for ham, slik at han ikke skulle trenge å tenke på det.

– Fra jeg var 17 til jeg var 32 hadde jeg dette apparatet rundt meg, det ble bare mer og mer omfattende, sier Carew.

Han sier at det alltid har vært noen andre som har fikset trivielle ting i livet hans.

– Jeg hadde et apparat rundt meg, og jeg bare delegerte. Det formet meg som menneske, og det ble normalen. Du har folk rundt deg hele tiden som tar seg av ting for deg, sier han.

UTENLANDSPROFF: Allerede som 20-åring var John Carew en internasjonal stjerne på fotballbanen. Har fra tiden i Valencia.

«Reservesønn»

Etter innledningen begynner Carew å snakke om hans venn, advokat og forretningspartner Per A. Flod.

Da Carew var 17 og meldte overgang til Vålerenga var det Flod som stelte i stand overgangen.

Siden har han vært en svært viktig person i Carews liv.

– På et tidspunkt kalte Per meg for sin «reservesønn». Han har veldig mange stjerner i min bok, sier Carew.

Han forteller at Flod har håndtert all kommunikasjon med skatteetaten. Han selv har hatt full tillit til Flods vurderingsevner.

– Han har vist seg å være en helt fantastisk agent for meg. Hans betydning for karrieren min har vært utrolig stor, sier Carew.

TETTE: Carew og Flod har et forhold som strekker seg langt utover det at Flod er Carews agent og advokat.

– Styrt meg nesten som en dukke

Carew forteller at Flod hjalp ham med en annen skattesak i 2010.

– Den gang måtte Skatteetaten gi seg. Derfor har jeg tenkt at det er tilfelle denne gangen også. Jeg har enorm tillit til Per – en tillit han har gjort seg fortjent til, sier Carew.

Etter dette har han gitt Flod full kontroll over skattehåndtering.

– Det ligger i bunnen en enorm tillit til Per, og den har han gjort seg fortjent til. Når jeg tenker på situasjonen min, og den boblen jeg levde i, så ville det vært veldig rart for meg å tenke at Per tar feil. Jeg har alltid hatt enorm tillit til han, forklarer han.

– Jeg har stolt blindt på ham. Jeg har vært overbevist om at han har hatt rett. Han styrte meg nesten som en dukke, sier Carew, og forklarer at det er viktig for ham at det kommer frem hvor enormt viktig Flod har vært i hans liv.

– Jeg skjønner at det er grovt uaktsom av meg å stole så mye på ham, men det er derfor jeg har gjort det, sier Carew.

Han sier at han skjønner at han har gjort feil, men at det var utenfor hans fatteevne, fordi han så godt som hele sitt voksne liv har betalt andre for å håndtere ting knyttet til skatt.

– Jeg har prøvd å bruke folk med kompetanse for å ikke gjøre feil, likevel sitter jeg her. Og det er det som er så leit, sier han.

– Jeg har ikke gjort noe med vilje. Ikke noe gærent med vilje.

Tiltalt for skattesvik

Carew står tiltalt for både forsettlig og uaktsomt grovt skattesvik.

Økokrim mener den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. I disse årene var Carew bosatt i Storbritannia.

Carew er tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger i sine skattemeldinger ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet

Carew har tidligere sagt at han mener han har mottatt mangelfull rådgivning, men at han er forberedt på å ta sin straff.

Han svarte «ja» på tiltalepunktene som omhandlet uaktsomhet, og «nei» på punktet som omhandler forsett, altså nekter han for å ha gjort det med vilje.