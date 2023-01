Gikk for fastrente i 2019 – sparer mange tusen i måneden

(E24:) Fastrenteavtalen sparer paret for store summer og søvnløse netter. Norsk naivitet er blant årsakene til at forsvinnende få binder renten, mener BI-forsker.

– Etter vi kjøpte hytta, hadde vi såpass mye lån at det hadde blitt tøft hvis renten skulle doble seg, sier Martin Landsverk. Sammen med kona Maria Berg Landsverk (39) har han over fem millioner kroner i lån.

– For meg er det en gåte at ikke flere har bundet renten, sier Martin Landsverk (39) til E24.

Sammen med kona Maria Berg Landsverk (39) tok han i 2015 opp lån for å få bygget en enebolig i Farsund. Tre år senere kjøpte de hytte på samme sted. Til sammen har paret 5,1 millioner kroner i lån.

I november 2019 hadde ekteparet en flytende rente på 2,3 prosent på lånet sitt. Likevel valgte de å binde renten på 2,8 for en periode på ti år.

– Etter at vi kjøpte hytta, hadde vi såpass mye lån at det hadde blitt tøft hvis renten skulle doble seg. Vi tenkte at vi hadde veldig lite å tape på fastrente. Historisk sett er 2,8 et relativt lavt rentenivå. Det var også en sum vi var veldig bekvemme med å betale månedlig, sier Landsverk.

Det betaler seg godt nå.

– Jeg tipper vi sparer mellom 7.000 og 8.000 kroner i måneden i forhold til om vi skulle hatt flytende rente. Ikke minst sparer det oss for mange søvnløse netter, sier Landsverk.

Anslaget stemmer overens med E24s beregninger. Etter seks rentehevinger er styringsrenten ved utgangen av året på det høyeste nivået siden 2008. Norges Bank venter at boliglånsrenten vil nå en topp på 4,3 prosent i løpet av 2023.

Kjell Jørgensen, førsteamanuensis i finans på Handelshøyskolen BI.

Tommel opp fra ekspert

Kjell Jørgensen, førsteamanuensis i finans på Handelshøyskolen BI, mener Martin og Maria har gjort et sjakktrekk.

– Etter mitt syn var det åpenbart smart gjort. Han har betalt noe som kan ligne en forsikringspremie de siste to årene, og de neste seks vil han garantert spare store penger på det, sier han.

I et intervju med Nettavisen i mars 2019 uttalte Jørgensen at det kunne være lønnsomt å binde renten på grunn av kommende rentehevinger.

– Man måtte ikke være Nostradamus for å skjønne at renten til slutt skulle opp på det nivået vi er på nå, sier Jørgensen.

Svært lite utbredt

Ytterst få nordmenn har fastrente på sine boliglån, noe som gjør norske husholdninger særlig sensitive for rentehevinger. Ifølge SSB utgjorde boliglån med fast rente kun seks prosent av norske boliglån i 3. kvartal 2022.

Jørgensen synes det er påfallende at forsvinnende få nordmenn har tegnet fastrenteavtale med banken.

– Nordmenn har tilsynelatende en ganske unik iboende trygghetsfølelse i seg. Vi er litt naive og forventer at staten og oljefondet skal reddes oss hvis det går ordentlig dårlig. I andre land, hvor man er vant til større omskifteligheter og mer turbulens i økonomien, sikrer folk seg hvis de kan, sier han.

– Vi forsikrer oss i alle bauer og kanter ellers, men akkurat når det gjelder boliglånet er de færreste villige til å risikere et lite tap for å sikre oss, sier han videre.

– Vanskelig å fatte

Martin Landsverk og kona har to barn på 12 og 14 år sammen. Familiefaren sier at han undres over hvorfor ikke flere norske barnefamilier har sikret seg forutsigbare lånebetingelser gjennom fastrenteavtaler.

– Jeg skjønner ikke hvordan andre familier får det til å gå rundt, med skyhøye strømpriser, høy prisvekst, dyrere lån og en handlingslammet regjering, sier han.

– Selv ikke under pandemien, da styringsrenten gikk i null, valgte folk å binde renten. Det er vanskelig å fatte, men kan nok skyldes at min generasjon aldri har opplevd en kraftig renteoppgang – kun at eiendom har vokst voldsomt i verdi, sier Landsverk videre.

39-åringen vedgår at han er litt bitter for at han ikke ventet seks-syv måneder med å binde renten. I perioden med nullrente anslår Landsverk at han tapte mellom 5.000 og 7.000 kroner i måneden på fastrenteavtalen.

Visesentralbanksjef Øystein Børsum i Norges Bank.

Visesentralbanksjef med fastrente

En som bandt renten på boliglånet sitt mens det var nullrente og pandemi, var visesentralbanksjef Øystein Børsum i Norges Bank. På daværende tidspunkt jobbet han som sjeføkonom i Swedbank.

Børsum valgte i sin tid å binde renten for å vise hvor sikker han var på at Norges Bank ville heve renten raskere enn antatt.

Børsum sier til E24 at han har den samme bundne renten i dag som da han tiltrådte stillingen. Utover det ønsker han ikke å uttale seg om egne rentebetingelser og viser til sin nye rolle som visesentralbanksjef.