Christina (23) ble fast ansatt etter sommerjobb: – Fint å kunne teste arbeidsplassen

(E24) Nesten halvparten av bedriftene i Norge ender med å tilby mer jobb til sine sommervikarer. Sivilingeniørstudent Christina Elnæs begynte som sommervikar, og har nå landet drømmejobben hos en av Norges mest attraktive arbeidsgivere.

Christina Elnæs startet i sommerjobb hos DNB i 2020. Nå har hun en fast deltidsstilling og skal starte i DNBs internship.

Unge bruker sommerjobb som en mulighet til å komme inn et sted de ønsker å jobbe mer langsiktig. Det viser en fersk medlemsundersøkelse NHO har gjennomført.

– Det er fint å kunne teste arbeidsplassen og få et nettverk.

Det sier sivilingeniørstudenten Christina Elnæs (23) fra Gjøvik til E24. Hun startet i sommerjobb på kundesenteret til DNB i 2020. I dag har hun fast deltidsstilling og skal begynne i et internship internship Internship er en ordning hvor du arbeider hos en arbeidsgiver med relevante oppgaver i en periode av utdanningen din.i juni.

– Jeg hadde hørt mye bra om banken, og jeg ønsket å få en mer relevant jobb.

Elnæs opplever at mange innenfor hennes studieretning jager etter internships og sommerjobber for å bli kjent med bedriftene.

– Vi spør oss jo gjerne «er det her jeg kunne tenke meg å jobbe videre?».

Elnæs uttrykker at hun har trivdes veldig med jobben. DNB ble tidligere i år rangert helt øverst blant hvilke selskaper økonomistudenter ønsker å jobbe for.

– Det har vært veldig gøy å kunne bruke det jeg har lært på skolen i praksis. Det å jobbe her har også hjulpet meg på skolen, for nå kan jeg snakke med mange forskjellige folk jeg ellers ikke ville hatt tilgang på.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO mener at bruken av sommervikarer gir bedriftene en mulighet til å vise seg frem arbeidsplass og bli en attraktiv arbeidsgiver.

Viktig rekrutteringsarena

NHOs medlemsundersøkelse for 2023 har hentet resultater fra både bedrifter og arbeidstakere. Undersøkelsen tyder på at sommerjobber har blitt en av arbeidslivets viktigste rekrutteringsarenaer.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, mener at bedriftene trenger sommervikarer for å opprettholde produksjonen i sommermånedene.

Melsom mener også at sommerjobber er en vinn-vinn situasjon for både bedrifter og arbeidstakere.

De som står i sommerjobber, får innsikt i arbeidslivet og mulighet til å bygge CV.

– Bruken av sommervikarer gir også bedriftene mulighet til å vise seg frem som en arbeidsplass og bli en attraktiv arbeidsgiver. Samtidig kan de rekruttere fremtidige talenter.

Hovedpoengene fra medlemsundersøkelsen til NHO: 43 prosent av bedriftene skal ha sommervikarer i år. NHO Reiseliv og NHO sjøfart er de med størst andel sommervikarer.

Det er en nedgang på ti prosentpoeng fra 2022.

Omtrent en av tre bedrifter har behov for sommervikarer for å kunne opprettholde produksjon i sommermånedene. Dette gjelder særlig mediebedriftene og reiseliv.

Nesten halvparten av bedriftene har ansatt en tidligere sommervikar i et større engasjement ved senere anledning.

De yngste bruker sommerjobb som en mulighet til å komme inn et sted de ønsker å jobbe mer langsiktig. Kilde: NHOs medlemsundersøkelse, gjennomført av Ipsos Norge fra 2020 til 2023.

Verdiskapning med unge studenter

– Det kommer mye bra verdiskapning fra unge studenter. De kommer gjerne med nye ideer.

Det sier Tonje Refvik, fagleder for Employer Branding i DNB. Hun forteller til E24 at banken har to forskjellige type stillinger om sommeren: Sommerjobb for studenter og sommer-internships. Sommerjobben går gjerne i å jobbe på backoffice backoffice Avdeling i en bedrift som ikke har direkte kundekontakt, men arbeider med finansiering, regnskapsførsel og logistikk.eller å jobbe på kundesenter. De som går internship, jobber mer prosjektbasert.

Tonje Refvik i DNB.

– Dette er viktig for å dekke opp når de faste ansatte drar på sommerferie, sier Refvik.

DNB har ikke merket til mindre tilgang på arbeidskraft. De hadde over 2.000 søknader i år, ifølge Refvik. I år skal de ha 180 sommervikarer og 80 interns.