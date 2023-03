Verste børsdag noensinne for Credit Suisse

Onsdag raste Credit Suisse-aksjen over 20 prosent og trakk med seg verdens børser i fallet.

Bankkollapsene i USA har skapt stor usikkerhet i markedet, og bankuroen smitter over på de europeiske børsene.

Onsdag falt den sveitsiske storbanken Credit Suisse brutale 24 prosent på Zürich-børsen. Det markerer det største fallet på én enkelt dag noensinne for bankaksjen. På det verste tidligere på dagen var aksjen ned 30 prosent.

Bankanalytiker, Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier sier at de kraftige urolighetene blant banker på børsene i Europa og USA kan spores tilbake til den Credit Suisse.

– Det er en smitteeffekt fra at Credit Suisse er ute og vakler, og at man ikke helt har klart å legge en full demper på urolighetene i hele det amerikanske banksystemet enda, sier han.

Krisenivåer

Prisen på kredittapsforsikringer (credit default swaps, forkortet CDS) knyttet til Credit Suisse er på krisenivåer, skriver Bloomberg.

Høye priser på disse forsikringene indikerer at en stor del av markedet nå tror at banken vil gå overrenne, og ønsker å sikre seg mot tap på lån eller gjeld gitt til banken.

Handelsstans i flere bankaksjer

Ifølge Reuters kommer fallet etter at bankens største investor, Saudi National Bank, uttalte at det ikke kan gi Credit Suisse mer økonomisk støtte.

Saudi National Bank kjøpte en eierandel på nesten 10 prosent i fjor etter at den deltok i Credit Suisses kapitalinnhenting og forpliktet seg til å investere opptil 1,5 milliarder sveitsiske franc.

– Svaret er absolutt ikke, av mange grunner utover den enkleste som er regelverk, sa styreleder Ammar Al Khudairy i et intervju med Bloomberg News.

Regelverket tilsier at Saudi National Bank ikke kan overstige en eierandel i Credit Suisse på 10 prosent.

Flere europeiske bankaksjer, inkludert Credit Suisse, Societe General og Unicredit, er handelsstanset etter det kraftige fallet, ifølge CNBC.

Ifølge Reuters publiserte banken tirsdag sin årsrapport for 2022, hvor banken opplyste at den har «vesentlig svakheter» i kontrollen over finansiell rapportering.

Pengene kundene tok ut av banken økte til 110 milliarder franc i fjerde kvartal, tilsvarende 1275 milliarder kroner.

Tapte 80 milliarder i 2022

I 2022 tapte Credit Suisse Group 80 milliarder kroner. Det er bankens største tap siden finanskrisen. Tapet i fjerde kvartal beløper seg til 15 milliarder kroner.

På forhånd var det ventet at banken ville tape 14 milliarder kroner, skriver CNBC som referer til estimater fra Eikon.